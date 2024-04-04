紐約州醫療補助擴大 無證移民亦可享白卡同等福利

紐約擴大醫療補助覆蓋範圍，無論移民身分，所有低收入年長者均有資格享受與聯邦白卡相似的福利待遇。(記者許君達／攝影)

紐約市 長辦公室公共溝通小組(Mayor's Public Engagement Unit)與「紐約關懷計畫」(NYC Care)4日在曼哈頓下東城的曼尼康托中心(Manny Cantor Center)舉辦宣講活動，向社區居民介紹針對所有紐約居民的醫療補助擴大計畫。

本次宣講活動呼應了國家公共健康周(National Public Health Week)的主題，旨在鼓勵更多低收入的紐約居民無論移民 身分如何，都可積極申請公共健康與醫療補助服務。「紐約關懷」執行主任希門尼斯(Jonathan Jiménez)表示，這項計畫的目的是希望所有紐約人都能盡可能多地享受他們所應享有的健保服務。

紐約州 與紐約市聯合提供的「醫療補助擴大計畫」(Medicaid Managed Care)從今年1月1日起生效，覆蓋範圍包括整個紐約州符合條件的居民，無論其移民身分是什麼。這將彌補聯邦白卡福利(Medicaid)所覆蓋不到的非公民或綠卡持有者群體，特別是長年未能拿到合法身分的老年無證移民。

符合擴大計畫的人必須為年滿65歲的紐約州居民，單身者家庭收入不高於2萬783元、兩口之家的年收入不高於2萬8208元。紐約州醫療補助計畫主任巴西里(Amir Bassiri)表示，根據紐約州此前的規定，無證移民無資格享受足額的健保服務，只能在緊急情況下獲取最基本的突發醫療需求保障。而在擴大計畫推出後，沒有綠卡或者沒有合法移民身分的紐約居民也都能享受到與聯邦白卡相似的健保待遇，包括常規就診、病症篩查、實驗室檢驗、藥品報銷等。

符合條件的居民可瀏覽網址nyc.gov/ExpandedMedicaid，或撥打311熱線並轉接GetCoveredNYC欄目。希門尼斯介紹，紐約市在此之前就曾推出旨在彌補聯邦健保福利不足的「紐約關懷」項目，已經是「紐約關懷」會員的低收入居民如果符合資格，將會被自動升級到醫療補助擴大計畫。而紐約市外的居民，如果已經參與了緊急醫療補助計畫(Emergency Medicaid)，也會被自動升級為擴大計畫。紐約州居民的申請熱線為(855)355-5777。紐約市州的服務熱線均可選擇中文服務。