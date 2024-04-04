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東百老匯華人珠寶店遭竊 損失8萬 「賊破壞天花板進屋」

記者許君達／紐約報導
竊賊從隔壁店鋪進入天花板上方空間，然後破壞失竊店鋪的房頂，迂迴進入店內行竊。(業者提供)
竊賊從隔壁店鋪進入天花板上方空間，然後破壞失竊店鋪的房頂，迂迴進入店內行竊。(業者提供)

曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)的一間華人珠寶店3月遭到入室盜竊，損失貨物價值達8萬元。據失竊業者介紹，竊賊趁夜間從非常隱密的渠道潛入店內並非常專業地切斷防盜與監控設備，顯然並非臨時起意。案件沒有造成人員傷亡，但警方鎖定的兩名嫌犯仍然在逃。

警方介紹，案發時間為今年3月10日凌晨1時左右，地點位於曼哈頓大橋下方的一個綜合商業設施內。該商場夜間會鎖閉正門，但用於商戶進出貨品的後門會保持有條件開放，失竊的珠寶店則正位於後門附近。

業者Judy介紹，根據失竊後的現場判斷，竊賊是通過某種辦法進入商場後門的。進門後，竊賊先撬開了失竊店鋪隔壁的一間空置物業，隨後將天花板破壞，並通過洞口爬上天花板上方的連通空間。此後，嫌犯從天花板上方將失竊店鋪的屋頂打穿，成功潛入店內。在得手後，又從內部打碎了店門旁的玻璃，然後逃離商場。警方公布的信息顯示，嫌犯在離開商場後，乘坐計程車逃往未知地點。

Judy透露，現場勘查結果顯示，嫌犯除了對商場內部結構輕車熟路外，在進入店鋪後還第一時間破壞了所有監控及報警設備，而且作案時全程戴手套，沒有留下指紋。據了解，店內的防盜措施比較嚴密，竊賊未能打開店內的保險箱，也未能成功破壞店門的門鎖。Judy表示，她在此地經營了23年，以前從未經歷過盜竊或搶劫案件，因此也放鬆了一些警惕，在關門離開時沒有把展示櫃內的所有黃金珠寶收進保險箱，不慎給了竊賊機會。商場內的其他店鋪均未遭竊。

警方目前鎖定了兩名男性嫌犯，其中一人身高約5呎6吋，身材瘦削，案發時身著灰色馬甲、戴皮帽。另一人身高約5呎8吋，身穿施工用黃色安全背心、同樣戴皮帽。

嫌犯目前在逃，警方呼籲知情民眾幫助提供破案線索。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠珠寶店失竊，警方公布嫌犯影像以徵求線索。(市警提供)
華埠珠寶店失竊，警方公布嫌犯影像以徵求線索。(市警提供)
被盜珠寶店位於曼哈頓大橋下方的一個綜合商業空間內。(記者許君達／攝影)
被盜珠寶店位於曼哈頓大橋下方的一個綜合商業空間內。(記者許君達／攝影)
其中一名嫌犯身著施工用的黃色反光背心，而且對案發商場的空間布局非常熟悉，不能排除...
其中一名嫌犯身著施工用的黃色反光背心，而且對案發商場的空間布局非常熟悉，不能排除熟人作案的可能。(業者提供)
行竊後，嫌犯砸破店鋪玻璃逃離。(業者提供)
行竊後，嫌犯砸破店鋪玻璃逃離。(業者提供)
警方勘查後認為，嫌犯應是從商場後門進入的。該處出入口位於進貨區域、背離街道且處在...
警方勘查後認為，嫌犯應是從商場後門進入的。該處出入口位於進貨區域、背離街道且處在大橋下照明不佳的位置。(記者許君達／攝影)
華埠珠寶店失竊，警方公布嫌犯影像以徵求線索。(市警提供)
華埠珠寶店失竊，警方公布嫌犯影像以徵求線索。(市警提供)
竊賊鑽入天花板的痕跡仍留在珠寶店隔壁的空置店鋪內。(記者許君達／攝影)
竊賊鑽入天花板的痕跡仍留在珠寶店隔壁的空置店鋪內。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 保險 華埠

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