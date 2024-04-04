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75萬！MTA向紐約馬拉松索「買路財」

記者范航瑜／紐約報導
如果拒絕支付封路成本，MTA威脅將限制紐約馬拉松使用維拉札諾大橋。(取自NYRR)
如果拒絕支付封路成本，MTA威脅將限制紐約馬拉松使用維拉札諾大橋。(取自NYRR)

大都會運輸署(MTA)向紐約馬拉松組織者紐約路跑協會(NYRR)索求75萬元，以彌補賽事期間關閉大橋損失的路橋費收入。如果拒絕支付，MTA威脅將限制紐約馬拉松使用維拉札諾大橋(Verrazzano Bridge)。

根據紐約時報獲取的內部備忘錄，MTA最初表示，如果紐約路跑協會拒絕支付費用，參賽者屆時只能使用維拉札諾大橋較暗的下層甲板參加比賽。然而MTA後續有所退讓，他們表示，紐約路跑協會可以選擇使用大橋的上層或下層，但不能同時使用兩者。

紐約馬拉松起點通常設在史泰登島(Staten Island)，需要經由維拉札諾大橋到達布碌崙(布魯克林)。過去36年，紐約馬拉松一直使用維拉札諾大橋的上下兩層甲板。

MTA橋梁與隧道部門總裁謝理丹(Catherine Sheridan)在聲明中表示：「紐約人熱愛馬拉松周日，但納稅人不會想以75萬元的代價，補貼像紐約路跑者這樣富裕的非政府組織。」紐約路跑協會上一財年報告總收入為1億20萬元。

紐約路跑協會尚未接受MTA的要求，並要求州長霍楚(Kathy Hochul)介入。他們辯稱，如果跑者被禁止使用大橋的兩層，未來可能將限制參賽人數。否則，賽事持續時間將需要延長，這意味著更長時間的大橋和道路封閉。

2021年，紐約路跑者開始支付與封閉大橋相關的成本。該組織為去年的賽事支付了15萬元。紐約路跑者CEO梅爾克柴爾(Rob Simmelkjaer)表示，已經同意增加費用至20萬元。然而MTA幾乎沒有讓步，仍然堅持要求全額補償損失的過路費收入。

此外，MTA還要求騎行活動「騎行紐約」(Bike New York)也為使用維拉札諾大橋付費。MTA辯稱，這些費用都是為了給公共運輸和鐵路系統升級籌集數十億元。對此，史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示，MTA通過馬拉松收錢的方式「大錯特錯」。「我們每年因逃路橋費損失高達7億元。如果MTA能強硬執法，他們可以在九小時內找回這75萬。」

其實，有分析顯示，MTA因為紐約馬拉松帶來的收入，遠超75萬元。2023年紐約馬拉松比賽日當天，紐約市公共交通客流量達到230萬人次，遠超平日周末的36萬5000人次，按照每此2.9元的票價，當天MTA就能入帳110萬元。

MTA 馬拉松 維拉札諾大橋

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