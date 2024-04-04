保護眼睛 4／8觀日全食務必配戴有認證眼鏡

日全食天象臨近，州檢察長提示消費者注意觀測眼鏡質量，防止偽劣產品傷害健康。(I LOVE NY網站提供)

紐約州 位於今年4月8日大規模日食現象的最佳觀測帶上，其中紐約州幾乎整個中西部地區直到北部邊境，都將能有機會見到日全食，預計這些地方當日將迎來大量遊客。州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日發布消費者預警，呼籲居民關注自己所使用的觀測工具是否具備安全性，以及自己所提前預訂的酒店，是否會遭遇無理取消訂單。

根據NASA 的建議，觀測日食需使用經過美國天文學會(American Astronomical Society)註冊為「太陽觀測品牌」(Solar Viewer Brand)的保護性眼鏡，才能確保眼睛的安全。符合條件的眼鏡在室內使用時，應該幾乎看不到東西才對，而在室外配戴時，也要達到除非正對太陽、否則依舊難以看見東西的程度。此外，合格的眼鏡鏡框部分應標有ISO12312-2的國際認證字樣。

詹樂霞介紹，任何不符合上述標準的觀測眼鏡都是偽劣產品，如有銷售，均屬不法，消費者可向檢察長辦公室舉報。此外NASA還提示，如果使用相機或望遠鏡看日食，也需要配有合格的陽光濾鏡，不能用普通太陽鏡替代任何專業防護用品。詳情可參https://reurl.cc/13rQ7p。

根據業者和當局的預測，4月8日當天，位於日全食帶內的地區將迎來大量遊客，原本的旅遊勝地的遊客壓力將會更大。根據此前的報導，與紐約州相鄰、位於加拿大一側的尼加拉大瀑布地區已宣布進入緊急狀態 以應對遊客潮。

檢察長辦公室透露，已收到投訴，稱一些不法酒店業者為了趁日食期間賺取高價，無故取消了部分客戶以優惠價格提前數月預訂的房間。詹樂霞表示，如果遊客遭遇了類似的異常更改、價格欺詐或無故取消訂單等行為，可向檢察長辦公室消費者保護部門提起投訴。投訴網址https://reurl.cc/09Yzlk。