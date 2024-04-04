保護眼睛 4／8觀日全食務必配戴有認證眼鏡
紐約州位於今年4月8日大規模日食現象的最佳觀測帶上，其中紐約州幾乎整個中西部地區直到北部邊境，都將能有機會見到日全食，預計這些地方當日將迎來大量遊客。州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日發布消費者預警，呼籲居民關注自己所使用的觀測工具是否具備安全性，以及自己所提前預訂的酒店，是否會遭遇無理取消訂單。
根據NASA的建議，觀測日食需使用經過美國天文學會(American Astronomical Society)註冊為「太陽觀測品牌」(Solar Viewer Brand)的保護性眼鏡，才能確保眼睛的安全。符合條件的眼鏡在室內使用時，應該幾乎看不到東西才對，而在室外配戴時，也要達到除非正對太陽、否則依舊難以看見東西的程度。此外，合格的眼鏡鏡框部分應標有ISO12312-2的國際認證字樣。
詹樂霞介紹，任何不符合上述標準的觀測眼鏡都是偽劣產品，如有銷售，均屬不法，消費者可向檢察長辦公室舉報。此外NASA還提示，如果使用相機或望遠鏡看日食，也需要配有合格的陽光濾鏡，不能用普通太陽鏡替代任何專業防護用品。詳情可參https://reurl.cc/13rQ7p。
根據業者和當局的預測，4月8日當天，位於日全食帶內的地區將迎來大量遊客，原本的旅遊勝地的遊客壓力將會更大。根據此前的報導，與紐約州相鄰、位於加拿大一側的尼加拉大瀑布地區已宣布進入緊急狀態以應對遊客潮。
檢察長辦公室透露，已收到投訴，稱一些不法酒店業者為了趁日食期間賺取高價，無故取消了部分客戶以優惠價格提前數月預訂的房間。詹樂霞表示，如果遊客遭遇了類似的異常更改、價格欺詐或無故取消訂單等行為，可向檢察長辦公室消費者保護部門提起投訴。投訴網址https://reurl.cc/09Yzlk。
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