紐約客談／移民浪潮 反促認識歷史

紐約市近年所面臨問題中，移民 危機毫無疑問是其一，目前已有超過18萬人非法進入，引來批評聲指其浪費資源、破壞治安和造成失序。然而，也有人認為危機提供重塑社會結構和促進多元文化機會。誠然，作為移民國家，政策漏洞固然需修補，但沒有理由去一味反對移民，因歷史已多次證明其突出貢獻。

以曼哈頓華埠 為例，如今人們所見到的社團、建築和文化，無一不是多代移民汗水與堅韌不拔的成果，可其中哪位不是歷經顛沛流離和忍辱負重後為後人留下珍貴遺產，自然也經歷了比如今更加激烈的非議和障礙。比如，代表華埠女性先驅的李美步(Mable Lee)，雖然至今未知她是否成為公民，但她卻在排華浪潮中，積極爭取女性投票權。

在「排華法案」影響仍在時，她便勇敢地要求把「女性納入民主」、「擴大公正與平等」，並積極爭取華人 的福祉和權益。

又如第一位獲得醫學博士的華人金韻梅。生於中國浙江但一早失去父母的她，跟隨養父母經過漂泊生活後，來到美國並在排華情緒蔓延之下，於16歲取得博士學位，並成為全球聞名的顯微鏡照相專家。

此外，如作家譚碧芳在內的記錄者也有不可磨滅的貢獻。她1985年在紐約華埠歷史研究社策畫「美國華裔女性」展，並不斷通過研究與訪談考察華人女性的生活經歷。由此可見，當回望移民歷史時，呈現出的不僅是苦難和貢獻，還有針對性別、文化和平等議題的思考。

儘管解決移民危機並非一朝一夕之事，尊重和理性看待，才意味著認識到多元文化的價值及其對社會的積極影響，正是其使得紐約有如今風貌。