一梁斷整橋毀 紐約2大橋有基伊橋相似構造

巴爾的摩的基伊橋垮塌後，巨型橋樑的安全問題受到廣泛關注。紐約市的喬治華盛頓大橋(圖中)和維拉扎諾大橋都擁有與基伊橋相同的「斷裂臨界」結構，受力冗余度較低，一旦關鍵部件受損就可能導致整橋崩塌。(記者許君達／攝影)

在橫跨巴爾的摩港灣的基伊橋(Francis Scott Key Bridge)上月遭遇失控貨輪撞擊而垮塌後，國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)指出，在基伊橋上使用的一種名為「斷裂臨界」(fracture critical)的設計結構，在全美亦被大量使用，其中還包括紐約市 的交通要道喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)和維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows)。在這種結構下，只要其中一個承擔著拉力的鋼構件出現損毀，都有可能讓整座大橋崩塌。

NTSB在事故發生後指出，雖然導致基伊橋坍塌的，是被船隻撞毀的垂直支撐橋墩。然而，「斷裂臨界」的風險和普遍性還是引人關注。NTSB主席霍門迪(Jennifer Homendy)介紹，全美現在有超過1萬7000座橋梁使用的都是這種設計結構。

專業人員表示，「斷裂臨界」並不意味著橋梁本身不安全，但這樣的設計缺乏極限受力的冗餘度，一旦保養不善或發生輕微的意外事故，就可能造成嚴重的後果。除了紐約的兩座大橋外，全美多座標誌性的巨型橋梁也都使用了這種結構，包括舊金山 的金門大橋以及大華府地區的切薩皮克灣大橋(Chesapeake Bay Bridge)等。根據法律要求，使用「斷裂臨界」設計的橋梁必須在檢查紀錄中標註，並對關鍵的承重部件定期進行特殊檢查，有時甚至需要每年檢查一次。

不過，令人稍能安心的是，紐約的兩座大橋屬於懸索橋，其橋墩距離岸邊較近，而不像基伊橋那樣位於水中央、緊鄰航道，因此遭遇船隻撞擊的可能性稍小。紐約市當局也在基伊橋事故發生後向公眾保證，五區內的14座大橋都受到嚴密監控，且都有適當的預防措施，以避免類似的事故重演。

1990年代，聯邦曾出台安全規範，要求橋梁周邊加裝「海豚」、「護舷」以及其他形式的獨立障礙物，以阻擋偏航的船隻衝撞。不過，由於商業船隻的規格愈來愈大，舊的規範已阻擋不住今日的巨輪。比如，基伊橋事故的肇事貨輪吃水量達到數萬噸，專業人士認為，沒有任何橋梁能承受得住它的撞擊。