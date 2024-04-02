紐約客談／一元店紛漲價 低收人群何去何從

近期，許多傳統美式一元店開始吸引愈來愈多的高收入消費者，事實上，美元樹過去一年的新客戶，多來自於年收入超過12萬5000元的家庭，實在讓人驚訝。如此看來，中高收入家庭對通脹壓力的感受幾乎一樣靈敏，無論收入高低，都更加注重實際價值和消費效益，畢竟荷包收緊太多。

也因此美元樹等店，將在近期對商品提價，並提高質量，吸引這一客戶群體；早在美元樹之前，相似店鋪Dollar General的商品已經開始漲價，許多商品甚至超過10元和20元，定價幾乎可以和零售超市比肩，已經逐漸失去其作為一元店的原始定位。

當然，商業巨頭因此改變銷售策略無可厚非，問題是，在這種經濟動態之下，那些真正依賴這些低價店鋪生活的中低收入 群體，要如何自處？因為對他們而言，每一次價格的上漲都不僅是數字的增加，更是生活壓力的倍增。特別是在紐約市 ，由於生活成本已經很高，這一價格上漲，可能導致這些居民在滿足日常必需品方面更加困難，甚至可能犧牲部分必需品的購買。

那麼，現在就是紐約市的政府和非營利組織需要積極介入的時候了，向這些群體提供必要的支援和資源，以防止他們陷入更大的經濟困境，比如實施或擴大食品補助計畫、租金 補貼和公共交通補助，以及提供財務諮詢和債務管理服務等等。

要知道，這不只是一個關於經濟的問題，更是關於如何在困難時期互相扶持、共同前行的問題。