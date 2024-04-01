我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從偷渡到走線 資深律師王志東談華人移民趨勢演變

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

經過七個月維修 F和M列車服務恢復正常

記者范航瑜／紐約即時報導
隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區。(記者范航瑜／攝影)
隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區。(記者范航瑜／攝影)

經過七個月的軌道和隧道維修，F和M列車於4月1日早上5時恢復了正常服務。往返於勒辛頓大道(Lexington Ave)和21街-皇后橋(Queensbridge)之間的F接駁車於3月30日結束了服務。

MTA去年8月宣布，63街線段軌道存在洩漏問題。為防止侵蝕進一步惡化並延長軌道使用壽命，MTA決定對該段軌道及隧道進行全面翻修。維修工作包括拆除舊軌道、建造新的混凝土基底、安裝超過2萬5000呎的新軌道，加裝保護板、支架與絕緣器，更換舊電纜，並安裝了新的信號裝置。總投資達到9200萬元。

在維修期間，F列車在皇后區運行改為使用E列車的路線，這也導致M列車的部分路線被佔用。M列車不得不在曼哈頓的57街終點站暫停運行，不再前往皇后區。隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區；同時，M列車也將恢復通往森林小丘(Forest Hills)的路線。

約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，雖然乘客可能無法直接看到翻新的軌道和信號設施，但這些改進將顯著提升他們的乘車體驗，使行程更加可靠。

皇后區 MTA 投資

上一則

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

延伸閱讀

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
BQE部分路段 4／13～15關閉維修

BQE部分路段 4／13～15關閉維修
男嫌從布碌崙跟蹤女子至皇后區 警方追緝

男嫌從布碌崙跟蹤女子至皇后區 警方追緝
BQE高速路再維修 4月13日周末部分關閉

BQE高速路再維修 4月13日周末部分關閉

熱門新聞

天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

2024-03-27 11:33

超人氣

更多 >
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂