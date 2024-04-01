州眾議長希士提反對嚴打零售盜竊 前州長痛批

州眾議長希士提對州長霍楚打擊零售盜竊的提案表示反對。(取自希士提X)

隨著全州零售盜竊案的迅猛飆升，州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布擬在2025財年預算 案中，增加4500萬元用於打擊相關財物犯罪行為，但遭到州眾議長希士提(Carl Heastie)的公開反對，因為他不相信嚴懲罪犯就能改善治安。

希士提表示，霍楚的提議並不會減少犯罪，「我就是不相信提高刑罰會對罪犯起到威懾作用。」州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也支持希士提的看法，認為應該選擇其他方式來打擊零售盜竊案，而不是加重對嫌犯的刑事處罰力度。

「我們對如何降低零售盜竊案有自己的想法，如果霍楚只是一味通過打擊處理問題，那麼嫌犯被捕後又能怎樣呢？我們不是還要擔心再出現新犯罪嗎？」希士提表示，他僅對打擊銷售大量贓物的零售盜竊團伙「持開放態度」。

根據霍楚的立法建議，計畫在州警隊伍中新增一個執法單位，專職打擊有組織的零售盜竊團伙，同時為地方檢察官提供1000萬元，用於偵辦起訴財物犯罪案件，並成立專門的零售盜竊小組。此外，加大對暴力襲擊零售業者與員工的嫌犯的刑事懲罰舉措，並對參與和幫助銷贓的第三方賣家或線上交易平台處以刑事處罰。

此舉獲得了前州長帕特生(David Paterson)的支持，他認為如果罪犯待在監獄 裡的時間愈長，犯罪的可能性就愈低，釋放後因為年紀的增長，也不太可能再繼續作惡。「我同意對刑事案件被告人處以平等對待，但不是允許連續作案者獲得『旋轉門式正義』，好像進監獄就和過旋轉門一樣，很快就能出來。」

帕特生在作客「CATS Roundtable」節目時表示，他對希士提的反對感到震驚，非常不理解對方的邏輯，「當罪犯來商店搶劫時，我們還要對他們施以寬容，這不太合理。」