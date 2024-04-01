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紐約州兩黨總統大選初選 4/2將正式投票

記者張心／紐約報導
2024年美國總統選舉初選提前投票於30日結束，紐約市共有約5萬6000人參與投票，其中以曼哈頓選民投票積極性最高。(記者張心／攝影)
2024年美國總統選舉初選提前投票於30日結束，紐約市共有約5萬6000人參與投票，其中以曼哈頓選民投票積極性最高。(記者張心／攝影)

2024年總統大選紐約州初選提前投票於3月30日結束，紐約市全市共有約5萬6000人參與投票，其中以曼哈頓選民投票積極性最高；總統初選正式投票將於4月2日(周二)舉行。

根據市選舉委員會(Board of Elections)統計數據，截止3月30日，五大區總計收到5萬5879張選票；分別為，曼哈頓1萬7312張、布碌崙(布魯克林)1萬5230張、皇后區1萬3154張、布朗士區6335張、史泰登島3848張。

目前，總統拜登和前總統川普已經獲得足夠的黨代表票數，在州正式初選前已分別贏得民主黨和共和黨的總統提名。

根據黨規和州選舉法，即使兩黨其他參選人已經暫停競選活動，他們仍然會出現在紐約州的初選選票上。

共和黨選民在選票上除了會看到川普外，還有已宣布退選的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)、前南卡州長海理(Nikki Haley)。

列名民主黨初選選票的有總統拜登、勵志暢銷書女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)、明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)，及一份背書拜登的民主黨全國大會(Democratic National Convention)代表名單。

 另外參選的還有進步派勞工家庭黨(Working Families Party)日前宣布參與「空白票運動」(Leave It Blank)，呼籲民主黨選民不要支持總統拜登，以抗議其在加薩等問題上的不當行為。 

4月2日的兩黨總統初選正式投票，將於上午6時持續至晚上9時；詳細選舉投票站地點，可參考https://vote.nyc/page/find-your-poll-site

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