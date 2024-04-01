市議員提案擴大擺攤範圍 商業團體反對

市議會審提案擬放寬對街頭攤販擺攤範圍的限制，但商界人士表達反對，稱會阻礙人行道空間。(記者許君達／攝影)

紐約市 商業改進區協會(NYC BID Association)近日對於市議會正在討論的一項，旨在擴大街頭小販擺攤範圍的議案表達不滿，指這項立法會讓人行道變得更狹窄，嚴重壓縮行人可利用的空間。

擬議的提案由市議員德拉羅薩(Carmen De La Rosa)提出，要求允許街頭攤販將推車擺放在距離馬路邊兩呎之外，而如果人行道上有障礙物，也可以盡可能靠近障礙物擺攤。提案沒有明確「障礙物」的定義，但專業人士猜測很可能是指人行道上的樹木、花盆等物品。德拉羅薩在提案摘要中表示，當前的法律要求推車必須緊靠馬路邊，而這導致攤販難免在推車和待客時進入馬路，對他們的安全構成威脅。

而紐約市商改區 協會聯合主席本法托(Robert J. Benfatto)則表示，目前，紐約市要求攤販在具備條件的人行道擺攤時，留出寬達12呎的「淨空通道」(Clear path)，而如果這項立法通過，將可能會對人行道的安全和空間帶來不利影響。

該協會表示，如果攤販被允許盡可能靠近「障礙物」，比如栽種樹木的花壇擺攤，那麼就意味著他們可以緊靠花壇的任意方向。如果攤販在花壇前方而不是側方擺攤，那麼就會完全橫在人行道上的行走空間內，阻礙通行。本法托強調，這會導致街道非常擁擠，對於行動不便或視力不佳的行人還會更加困難，因為人行道將不再是一條直線。

華埠 商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，紐約市內各地的環境各不相同，這項立法提案帶來的影響也不盡相同。比如，曼哈頓華埠街道普遍狹窄，幾乎沒有符合擺攤條件的人行道，因此也就不存在「修正法規導致人行道被擠占」的問題。他表示，對於華埠來說，更現實的改進方案應該是趁堵車費開徵、車流減少的契機，在條件允許的地方盡可能拓寬人行道，尤其是現已極端擁擠的堅尼路(Canal St.)南側。

與曼哈頓多家商改區合作監測街道人流量的數據分析機構MRI負責人強生(Cederick Johnson)則表示，對街頭攤販放鬆束縛，有利於營造一種充滿活力的氛圍，對商業繁榮是件好事，但在繁榮和擁擠之間，也需要掌握好一種微妙的平衡關係。