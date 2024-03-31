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曼哈頓華埠夜晚突發火災 居民憶驚魂

記者劉梓祁／紐約報導
且林士果11號建築29日晚發生火警，消防員到場破窗救援。(記者劉梓祁／攝影)
且林士果11號建築29日晚發生火警，消防員到場破窗救援。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠一棟五層商住兩用建築於29日晚發生火警，是發時不斷有濃煙漫出，樓內住戶被緊急撤離，期間有四人受到輕傷；30日多位居民表示仍心有餘悸，且生活仍未恢復正常，還有孩童出現嘔吐和遭受夢魘。

根據市消防局(FDNY)，火災發生在且林士果(Chatham Square)11號，時間為29日晚7時31分，消防局派遣60名消防員與急救人員到場救援。根據多位目擊居民，起火地點位於建築二樓後座，從外部觀察並未見明火，但不斷有濃煙漫出。

根據居民提供影片，火災發生時至少有十輛急救車輛到場封路救援，並有消防車架設雲梯從高處破窗施救，火勢最後在8時21分得到控制。有幾位居民表示起火點疑為廚房，但消防局仍在調查起火原因。

據樓內住戶，該棟建築為「木製樓梯房」，居民多為華人，且樓道曲折且狹窄，消防員到場後，曾因建築內部雜亂而導致救援延遲；30日現場可見現場滿地玻璃碎渣，四層還仍有玻璃片不斷掉落。

居住在三樓的唐女士回憶，事發時並不知發生何事，僅聽到屋外傳來頻繁刺耳警報聲，開門後發現濃煙灌入，且不斷有人往外逃生，她立即和丈夫跑出，當時樓道已濃煙瀰漫、幾乎無法看清樓梯，且有「很大的煤氣味道」。

唐女士的兒孫住在五樓，她在逃離建築後焦急找尋兒孫是否有順利逃出，但卻看不到蹤影，打了電話才發現他們不在屋內，可謂「萬幸」；30日唐女士表示，樓內仍有焦味。

在火勢熄滅並經過排查，確認建築安全無虞後，住戶得以在當晚約11時返回樓內，但二、三樓於30日仍停電。經多個住戶表示，起火點疑為二樓後座靠西側單元，但由於建築老舊，門外並無清晰門牌。現場可見，該戶周邊牆壁已被燻黑，且門外散落有大量救援所剩雜物。

居住在二樓的林女士回憶說，得知鄰居家失火便立即逃生，發現樓道內都擠滿了逃生住戶，撤離過程還算順利。然而，她尚未八歲的孩子卻在事後整夜惡夢，並伴有發抖和嘔吐正常，懷疑由濃煙和急迫場面的驚嚇所致。

消防員破窗救援後，玻璃渣仍散落在街道。(記者劉梓祁／攝影)
消防員破窗救援後，玻璃渣仍散落在街道。(記者劉梓祁／攝影)
火情導致住戶外牆壁被燻黑。(記者劉梓祁／攝影)
火情導致住戶外牆壁被燻黑。(記者劉梓祁／攝影)
疑似為起火點的住戶門外散落大量雜物。(記者劉梓祁／攝影)
疑似為起火點的住戶門外散落大量雜物。(記者劉梓祁／攝影)

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