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37華裔退伍軍人 獲州府越戰表彰

記者劉梓祁／紐約報導
紐約華裔退伍軍人會37人獲州府越戰表彰。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華裔退伍軍人會37人獲州府越戰表彰。(記者劉梓祁／攝影)

為認可退伍軍人在越戰中的英勇表現和犧牲精神，紐約州政府30日首次向紐約華裔美國退伍軍人會(American Legion Lt. Kimlau Post 1291)的老兵頒發越戰表彰，以承認華裔對國家歷史的重要貢獻，並對其英勇事蹟表達敬意。

州退伍軍人服務廳(The New York State Department of Veterans Services)副廳長波默蘭斯(Benjamin Pomerance)代表州長霍楚(Kathy Hochul)表示，雖然此榮譽的頒發時間「遲到幾十年」，但當局始終沒有忘記越戰老兵的貢獻和犧牲，因此希望以此正式歡迎「老兵歸來」。據州府統計，目前全州有超過19萬8000名越戰老兵，且實際數量遠不止此數。

儀式中，共有37名軍人會成員獲頒州府榮譽證書及勳章，其中多人曾在越戰期間親赴主戰場。華裔退伍軍人會主席鄧燦業(Thomas Ong)說，在越戰中共有超過870萬人服役，其中約有3萬5000人為亞裔，雖然在比例中所占不多，但他們的貢獻和犧牲同樣值得尊重和銘記，更別論多人在戰場陣亡或在戰後罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。

越戰老兵伍振明(Gene Eng)接受表彰時說，華人自獨立戰爭以來就在軍中服役，雖很長時間內未被當作公民看待，但他們對於徵召的響應充滿忠誠，應當被記錄在歷史中。他說，自己曾負責守護河岸、管理補給和偵察巡邏，儘管一度被認做越共間諜，但還是堅持不懈、持續晉升，到如今「自豪地接受州府認可」。

曾親赴越南作戰的李振宏(Thomas Lee)也回憶說，當時在前線戰場沒有廁所、淋浴和足夠水源，生活條件極為艱苦，但士兵們依然堅守崗位、與恐懼相伴，但如今自己也在思考和反思各種影響。他表示，當時負責運輸工作，每天要清點12小時炸彈，但如今82歲的自己不禁開始反問，「除了5萬8000個死去的戰友外，那些炸彈還殺死了多少無辜的人」。

此外，同時到場的還有全美退伍軍人會(The AmericanLegion)前主席黃宏達(Fang Wong)，華裔退伍軍人會前主席伍元天(Randall Eng)、幹事梅本立(Gabe Mui)、和宗教主任伍沃欽(Philip Eng)，以及多位越戰老兵家屬和戰友等。

華裔 越南 亞裔

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