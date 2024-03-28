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紐約客談／堵車費仍面對法律和信任度挑戰

紐約客談

大都會運輸局(MTA)董事局最終以11比1的票數，通過了曼哈頓的堵車費計畫，並且預計將於6月起開始實行，讓反對者有措手不及的感覺。華社感覺到今後華埠的生意會因此大受影響，因此極力反對，並舉行了多次集會抗議，但MTA還是我行我素，一意孤行。

反對堵車費的不僅有華社，還有新澤西州和紐約市包括史泰登島在內的外圍地區。堵車費計畫要在6月實行，MTA還面對著由民選官員和居民提起的多宗官司。這些官司的主要訴求在於堵車費價格很高，會給工薪階層造成巨大負擔；收取堵車費會將交通壅堵和汙染從曼哈頓轉移到周邊地區，造成環境不公正。

這些官司中，最嚴厲的法律挑戰來自於新澤西州政府。新州李堡(Fort Lee)市長Mark J. Sokolich提起了新州的另一宗官司，剩下的四宗官司都是在紐約州提出來的。MTA對這些官司也有所忌憚，雖然MTA已經安裝好了收取堵車費的各種設備，但還是被迫暫停了一些基礎設施建設，以及地鐵A線和C線信號系統的改造。希望法律能給予反對者公正。

實際上，紐約居民反對收取堵車費，在一定程度上不僅僅是反對堵車費本身，而且還反映了對MTA的管理方法和低效率的不滿。多年來，MTA已經成為了一個財政黑洞，人們不僅心疼交出去的堵車費，還擔心計畫收取的每年10億元的堵車費，也會打了水漂。MTA想要真正說服反對者，就必須打鐵自身硬，建立一個公正和高效的形象，否則就算實行了堵車費，如果錢用得不是地方，管理不善，只會進一步失去公眾的信任。

堵車費 MTA 新澤西州

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