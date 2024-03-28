我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

全美首例 紐約市最快6月開徵堵車費 私家車15元

記者劉梓祁／紐約報導
MTA董事會27日投票，批准堵車費，最快6月實施。(路透)
MTA董事會27日投票，批准堵車費，最快6月實施。(路透)

備受爭議的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫，27日在大都會運輸署(MTA)董事會中通過，預計最早將從6月起，對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用，多數私家車每日費用為15元，但多起法律訴訟，仍可能對該計畫產生影響。

根據最終標準，私家車進入收費區需支付15元，而卡車收費則為24元或36元；出租車和網約車將按行程支付費用，出租車為每次1.25元，網約車為2.5元。此外，特定政府和緊急車輛、校車及私人巴士運營商將免於收費。

該計畫自14年前首次由前市長彭博(Mike Bloomberg)提出後，曾經歷多輪延遲和調整，並於去年開始由MTA針對收費結構做出修訂。經過投票，MTA董事會以11比1票數批准最新收費結構，代表著全國首個堵車費項目最早將從6月開始實施。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)將其描述為「董事會迄今為止最重要的投票」，並指當局已做好準備將此收入用於地鐵硬件升級和項目擴建。制定收費細則的委員會主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)也說，計畫將減少下城交通擁擠並改善空氣質量，同時促進區內經濟。MTA早稱，目標通過收費獲得至少10億元收入。

儘管如此，此計畫自提出便面臨爭議，以及過去數月多方提出的法律訴訟。批評者表示，堵車費將為市民日常生活增加負擔，並為小企業製造壓力，導致後者將費用轉嫁予顧客。目前，至少有五起相關訴訟，原告為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民。

投票中，代表納蘇郡(Nassau County)的馬克(David Mack)是唯一反對成員。他表示，收費項目將損害企業利益並阻礙其員工脫離遠程工作制度、返回線下辦公。MTA則表示，通過決定基於2萬5600份書面意見和386位公眾發言作出，其中60%表支持、32%表反對。

收費標準顯示，車輛在高峰時段經過荷蘭隧道(Holland Tunnel)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)等收費路段則可獲得5元減免，且費用在夜間減少75%，但未安裝E-ZPass車輛需支付更高費用。

目前，多數收費裝置均已安裝完成，在車輛進入時扣費，但通行羅斯福高速公路(FDR Drive)和西側高速公路(West Side Highway)則無需繳費。

MTA董事會27日投票，批准堵車費，最快6月實施。(記者劉梓祁／攝影)
MTA董事會27日投票，批准堵車費，最快6月實施。(記者劉梓祁／攝影)

MTA 堵車費 投票

上一則

堵車費獲MTA通過 華人：繼續訴訟

延伸閱讀

兩天內第五起 紐約中央車站地鐵站一男子被撞身亡

兩天內第五起 紐約中央車站地鐵站一男子被撞身亡
紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元

紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元
紐約市批准電動貨運單車「上路」淘汰大型貨車

紐約市批准電動貨運單車「上路」淘汰大型貨車
MTA明幫全市民眾辦半價地鐵票

MTA明幫全市民眾辦半價地鐵票

熱門新聞

阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

2024-03-27 11:33

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅