全美首例 紐約市最快6月開徵堵車費 私家車15元

MTA董事會27日投票，批准堵車費，最快6月實施。(路透)

備受爭議的曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)計畫，27日在大都會運輸署(MTA )董事會中通過，預計最早將從6月起，對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用，多數私家車每日費用為15元，但多起法律訴訟，仍可能對該計畫產生影響。

根據最終標準，私家車進入收費區需支付15元，而卡車收費則為24元或36元；出租車和網約車將按行程支付費用，出租車為每次1.25元，網約車為2.5元。此外，特定政府和緊急車輛、校車及私人巴士運營商將免於收費。

該計畫自14年前首次由前市長彭博(Mike Bloomberg)提出後，曾經歷多輪延遲和調整，並於去年開始由MTA針對收費結構做出修訂。經過投票 ，MTA董事會以11比1票數批准最新收費結構，代表著全國首個堵車費項目最早將從6月開始實施。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)將其描述為「董事會迄今為止最重要的投票」，並指當局已做好準備將此收入用於地鐵硬件升級和項目擴建。制定收費細則的委員會主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)也說，計畫將減少下城交通擁擠並改善空氣質量，同時促進區內經濟。MTA早稱，目標通過收費獲得至少10億元收入。

儘管如此，此計畫自提出便面臨爭議，以及過去數月多方提出的法律訴訟。批評者表示，堵車費將為市民日常生活增加負擔，並為小企業製造壓力，導致後者將費用轉嫁予顧客。目前，至少有五起相關訴訟，原告為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民。

投票中，代表納蘇郡(Nassau County)的馬克(David Mack)是唯一反對成員。他表示，收費項目將損害企業利益並阻礙其員工脫離遠程工作制度、返回線下辦公。MTA則表示，通過決定基於2萬5600份書面意見和386位公眾發言作出，其中60%表支持、32%表反對。

收費標準顯示，車輛在高峰時段經過荷蘭隧道(Holland Tunnel)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)等收費路段則可獲得5元減免，且費用在夜間減少75%，但未安裝E-ZPass車輛需支付更高費用。