紐約華人家庭護理員結束絕食抗議

雖然市議會方面並未直接與絕食者對話，但市議員馬泰則表示議會首次在公開文件中提出了護理員所面臨的困境並要求州府改進，算是抗爭取得了一定的進展，不過還不夠到位。(記者許君達／攝影)

在市政廳外絕食抗議24小時工作制的家庭護理員25日中午宣布絕食結束，並將於5月再展開更大規模的抗爭活動。提案要求禁止24小時工作的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，市議會在當日公布的州預算 反饋案中提出了護理員所面臨的困境並要求州府予以改善，意味著民意的壓力起到了一定作用，但還不夠到位。

參與絕食的朱女俊表示，當下最強烈的感受是「肚子咕咕叫」，不過如果能讓護理員姐妹未來不必再為24小時工作所折磨，這種痛苦就是值得的。

本輪絕食抗議從20日開始，參與者約20人，其中絕大多數都是華人 女性。絕食者的訴求是，24小時工作極不人道，對護理員的身體健康和家庭和睦都構成摧殘。他們呼籲市議會及議長歐德思(Adrienne Adams)盡快審議由馬泰提出的615號議案，並要求歐德思親自投票支持該案。不過，絕食五天後，市議會方面並無給予任何官方回覆或聲明。

負責絕食抗議後勤服務的華人職工會幹事曹錦明表示，這次行動讓人們充分看到，議會中的權勢者並不把人民的死活當回事，「即使餓死，他們也不會回應」。

不過馬泰則透露，歐德思與市議會財政委員會主席紀思庭(Justine Brannan)和政府運作、州和聯邦立法委員會主席萊斯勒(Lincoln Restler)聯合發布的2024年度州預算反饋案中明確提出，根據州勞工廳規定，紐約市 家庭護理員每工作24小時只能拿到13小時工資的情況不合理，需要得到改善。馬泰說，這是歐德思首次正式提到護理員的問題，可以說是抗爭運動取得的一點進展。不過，「這還不是我們想要的。」