法拉盛郵件盜竊 疑亞裔慣犯 有人綠卡被盜

法拉盛一商用樓本月兩遭郵件盜竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市身分盜竊問題嚴重，不法分子多是透過郵件竊盜取得受害者個人資料後利用；近日在皇后區法拉盛 ，一名疑似亞裔 的男子，利用郵差專用的萬能鑰匙(Master Key)，盜走一棟商用建築的信件，其中一名受害者的綠卡被盜。

陳先生為法拉盛39大道某商用建築的業主，他表示在過去一個月內，該大樓已兩度遭到郵件被偷；陳先生說，約一周前，有租戶向他反應指無法收到信件，但根據郵政局(USPS)，郵件早已送到，陳先生在查閱大樓監控錄像後，發現信件全都遭到一名疑似亞裔男子盜走。

根據陳先生所提供監視畫面，本月7日和21日，一名男子進入建築，隨後使用萬能鑰匙打開樓內所有租戶的八格信箱，嫻熟地搜刮後逃離。片段顯示，此人穿著黑色外套和佩戴帽子，並手持黑色帆布袋用以藏匿信件。陳先生說，嫌犯疑為亞裔，且行事謹慎，在盜竊郵件前會佯裝在附近遊走，如果有人搭電梯，他也會等到電梯關門並啟動後，才開始行動。

陳先生還推測，嫌犯曾經提前踩點，因此了解大樓開放和前台空檔時間。陳先生說，該六層大樓內有多家商戶，業務包含證件辦理、保險和會計等，因此平日常有身分證件寄入。他表示，已有證件代辦公司指客人綠卡被盜，其正是在7日送達。

代表法拉盛、長期關注郵件盜竊的國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)表示，此不法現象自2022年以來一直在社區中存在，雖然已敦促當局做出調整，但竊者仍不斷改變手法，比如在此案中非法撬開郵箱。

孟昭文說，自去年郵局宣布更換數萬把郵箱鑰匙後，自己曾呼籲當局優先考慮皇后區，以阻止郵件盜竊。此前，她已推動部分信箱加裝安全槽，以及建議郵政局監察長辦公室調查區內竊案激增的情況。