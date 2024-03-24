法拉盛珠寶店遭劫1年後 改址重新營業

店主陳伊娃(左)和姊姊克服恐懼後，盼繼續服務社區。(記者劉梓祁／攝影)

一年前在皇后區法拉盛 的戴蒙德瑞珠寶店遭到歹徒持槍闖入，搶走價值約百萬元珠寶並毆打店主近八旬的母親，引起市長亞當斯 (Eric Adams)重視；儘管案件尚未完全偵破，但店主已尋得新址在23日重新營業，表示走出陰影、盼繼續服務社區。

去年2月22日，位於富頓一號廣場二樓的戴蒙德瑞珠寶店，遭到兩名劫匪持槍闖入搶劫，期間店主陳伊娃(Eva Chen)近八旬的母親遭到兩匪毆打，身體多處外傷及尾椎骨骨裂，該店也損失超過100萬。經過調查，共有五名嫌犯遭通緝。

一年過後，該店在法拉盛重新選址營業。陳伊娃在開幕時表示，雖然此案給自己和家人帶來極大打擊，但「我們沒有被打敗，已調整好腳步重新出發」。她面對數十位前去道賀的客人和嘉賓坦言，自己已完全從此事的陰影中走出，因為「不管遇到什麼挫折，人就是要積極向前」，同時感謝社區、警界、聯邦和市府的支持。

據了解，五名嫌犯中已有四人在去年被捕，其中包括一名主犯和兩名負責駕車接應的共犯，以及案發時負責搜刮珠寶的同夥。後者曾在犯案後潛逃出國，但在去年底於德州 入境時被捕，並在2月押送至紐約。五人中的持槍者仍在逃。

陳伊娃母親作為此案的主要受害者，並未出席新店的開幕儀式，原因為「一進入店內就有陰影」。陳伊娃表示，母親遭受毆打的內外傷已完全康復，但仍需接受每兩個月一次的創傷後壓力症候群(PTSD)心理疏導，整體情緒仍在恢復中。

新店開業後，陳伊娃的姊姊也加入經營，以實際行動令家人不再經歷危險。她說，家人為不讓自己焦慮和擔心，去年夏天才告知遭劫一事，她決定從台灣到紐約，與妹妹一同面對挑戰，並在到達後「看到了社區的力量」。

陳伊娃說，距離舊店僅有兩街之隔的新店不僅面積更大、距離警局更近且人流更多，將帶來更多安全感，同時她還升級了店內安防系統，並期待未來社區治安繼續改進，相信「市民不應該活在恐懼之中」。

同時到場的還有市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、駐紐約台北經濟文化辦事處代表、紐約華僑文教中心主任陳永豐和紐約台灣會館理事長蘇春槐等人。