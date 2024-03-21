長島長者上網找電腦維修遇詐險失3萬 2華裔涉案被捕

一名長者因電腦壞掉，上網找人維修後，被對方索取3萬多元的費用。圖為示意圖。(本報檔案照)

日前一名居住在長島 的長者，因為電腦壞掉需要維修，透過網路找到維修人員的電話，對方自稱是客服人員，向長者索取3萬多元的費用，該名長者到銀行去取錢時，才被告知恐遭詐騙；兩名涉案華裔已經被提告三級重竊罪未遂(attempted grand larceny)，將在下月初出庭。

據悉，一名來自長島谷流(Valley Stream)的67歲老人，近日發現電腦出現技術問題，於是上網尋找某客服電話並撥打；電話那一頭的人員自稱「技術代表」，並向老人表示，他的銀行帳戶出現異樣，需要支付3萬2500元現金以解決問題。老人隨後前往銀行時，被工作人員告知自己正在被詐騙，並幫助聯繫了警方。

警方事後調查，這名自稱「Joshua Matthews」的虛假技術人員在聯繫受害者時，還要求其提供現金的照片，並告訴他將有其他人員上門取錢；警方隨後逮捕了43歲的報住在曼哈頓的黃維序(Weixu Huang，以下均為音譯)和41歲的報住在布碌崙 (布魯克林)的游永梅(Yongmei You)。兩人均被控犯有三級重竊罪未遂，將於4月8日出庭。

除此案外，近來針對長者的詐騙案頻繁發生，上個月，一名住在新澤西州 納特利(Nutley)的76歲女性居民收到郵件稱，其道明銀行(TD Bank)帳戶受到損害，建議她聯繫「技術支援」，受害人在「技術人員」的指示下，取出3萬元現金，將現金交給上門的「錢騾」(money mule)；隨後，警方逮捕了來自皇后區法拉盛的49歲華男陳輝華(Huihua Chen)。