紐約半馬2.5萬跑者 數百華人參與再創新高 83歲婦完賽

華人嵐山跑團今年共有105人報名，人數相比去年增加了一半多。(嵐山跑團提供)

紐約市 半程馬拉松(2024 United Airlines NYC Half)17日舉行，共2萬5000名跑者參賽，數量與去年相當，其中還包括數百名華人 選手。華人嵐山跑團今年共有105人報名，人數相比去年增加了一半多。

本屆紐約半馬吸引了約2萬5000名跑者參賽，基本與去年持平。(記者范航瑜／攝影)

17日當天，紐約市天氣晴好，溫暖怡人，最高氣溫達到60度以上。賽道全長13.1哩，途徑紐約市眾多標誌性景點，使參賽者在跑步之餘還能欣賞到紐約市的風景，紐約市半馬也因此備受跑者的歡迎。

17日當天，紐約市天氣晴好，最高氣溫達到60度以上。溫暖怡人的氣候為賽事提供了理想的條件。(記者范航瑜／攝影)

比賽於早上7時拉開帷幕。選手們從布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)出發，跨越曼哈頓 大橋，沿著曼哈頓東岸的羅斯福高速公路(FDR Drive)向北，途經聯合國後，在42街轉向西邊，途徑大中央車站，穿過時報廣場，最終在中央公園西側的67街至68街之間衝線結束。

嵐山跑團，一個由逾300名華人組成的跑步團體，今年有105名成員參加了紐約半馬。(嵐山跑團提供)

在本次賽事中，華人跑者的參與熱情顯著增加。由逾300名華人組成的跑步團體的「嵐山跑團」，今年共有105名成員參加了紐約半馬，去年則為68人。其中，跑團成員付月琴年屆83歲，已完成20次紐約馬拉松，即使在兩年前接受眼部手術後依然堅持參加半馬。今年，她以3小時55分58秒的成績完成賽事。

本次比賽中，嵐山跑團女子最佳成績由錢曉紅以1小時35分08秒取得，男子最佳成績由吳斯琪以1小時20分04秒獲得。所有參賽者中，挪威選手格羅夫達爾(Karoline Bjerkeli Grøvdal)以1小時9分9秒的成績奪得女子冠軍，來自肯尼亞的基普丘巴(Abel Kipchumba)以1小時25秒的成績取得了男子冠軍。

嵐山跑團還在賽道沿線設置了五個啦啦隊點，從曼哈頓華埠一直到中央公園附近，約50多人參與助威，為跑者加油。(嵐山跑團提供)

嵐山跑團成員們的表現與他們勤奮的訓練分不開。成員每周會進行兩次訓練，其中周三的訓練環繞中央公園，約為六哩。團隊還特意設計了多樣化的訓練路線，如今年新年時會跑「龍」圖案的形狀，春天時會沿著賞花路線跑，以增加訓練的趣味性和挑戰性。嵐山跑團還在賽道沿線設置了五個啦啦隊點，從曼哈頓華埠一直到中央公園附近，約50多人參與助威，為跑者加油。