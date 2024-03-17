反建86街遊民所 近萬華人示威 高呼「社區安全優先」

華人示威者手舉標語牌示威。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市府日前提出在布碌崙(布魯克林)班森賀華社的86街商業圈一帶建設遊民 所，引發當地民選官員和華人 居民的強烈反對；由州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡組織的集會，16日在當地華社舉行，近萬人共同走上街頭，抗議興建遊民所。

消息指，遊民所開發商目前已向市樓宇局提交文件，要求在86街2501號建一棟擁有32間客房並附帶設施的酒店，計畫容納150名單身男性，其中許多人可能患有毒癮或心理健康問題。

當日近萬名民眾先聚集在25大道86街處，一群人隨後跟著車隊沿86街北向遊街，直到18大道結束，民眾多以華人為主；事關家園的安危，很多人帶著家裡的長者、甚至幼童出席，手持「要工作！遊民所不是出路」、「社區安全優先」、「保持街道安全、排除遊民所」等標語，除義工們在場維持秩序外，多名62分局警員和局長劉志強本人也到場維安。

「這是一個在錯誤地點實施的錯誤計畫和政策，不該被允許」，寇頓表示，通過簽名運動、社區集會，將繼續擴大社區的聲音給市府聽見，「絕不會讓建案進入到最後階段的地步」；他也強調，直到市府罷休前，他們會舉辦規模更大、號召更多人的抗議活動。據他所知，接下來市府將舉行公聽會，但日期還未定下。

莊文怡表示，當地社區急需的可負擔房屋等資源未到，卻屢次傳來建遊民所，且這次選在華人商業圈、學校和老人中心 附近，不可容忍；「街道整潔和安全是我們的優先事項」，她說，若強制計畫進行，那麼由誰提出的建案，選民屆時必定會通過選票發聲。

帶著孩子們參與示威的母親陳女士指出，這不是市府第一次打算在社區建遊民所，之前通過公眾的努力，也暫時制止了分別要在Bath大道、國王郡高速路建造的遊民所；令她費解的是，市府明明知道當地華人對此的想法，還非要挑一個位於華社中心地段的地點，「這裡就是我們的生活圈，這種做法跟罔顧我們的死活沒區別。」