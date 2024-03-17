我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

反建86街遊民所 近萬華人示威 高呼「社區安全優先」

記者顏潔恩／紐約報導
華人示威者手舉標語牌示威。(記者顏潔恩／攝影)
華人示威者手舉標語牌示威。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市府日前提出在布碌崙(布魯克林)班森賀華社的86街商業圈一帶建設遊民所，引發當地民選官員和華人居民的強烈反對；由州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡組織的集會，16日在當地華社舉行，近萬人共同走上街頭，抗議興建遊民所。

消息指，遊民所開發商目前已向市樓宇局提交文件，要求在86街2501號建一棟擁有32間客房並附帶設施的酒店，計畫容納150名單身男性，其中許多人可能患有毒癮或心理健康問題。

當日近萬名民眾先聚集在25大道86街處，一群人隨後跟著車隊沿86街北向遊街，直到18大道結束，民眾多以華人為主；事關家園的安危，很多人帶著家裡的長者、甚至幼童出席，手持「要工作！遊民所不是出路」、「社區安全優先」、「保持街道安全、排除遊民所」等標語，除義工們在場維持秩序外，多名62分局警員和局長劉志強本人也到場維安。

「這是一個在錯誤地點實施的錯誤計畫和政策，不該被允許」，寇頓表示，通過簽名運動、社區集會，將繼續擴大社區的聲音給市府聽見，「絕不會讓建案進入到最後階段的地步」；他也強調，直到市府罷休前，他們會舉辦規模更大、號召更多人的抗議活動。據他所知，接下來市府將舉行公聽會，但日期還未定下。

莊文怡表示，當地社區急需的可負擔房屋等資源未到，卻屢次傳來建遊民所，且這次選在華人商業圈、學校和老人中心附近，不可容忍；「街道整潔和安全是我們的優先事項」，她說，若強制計畫進行，那麼由誰提出的建案，選民屆時必定會通過選票發聲。

帶著孩子們參與示威的母親陳女士指出，這不是市府第一次打算在社區建遊民所，之前通過公眾的努力，也暫時制止了分別要在Bath大道、國王郡高速路建造的遊民所；令她費解的是，市府明明知道當地華人對此的想法，還非要挑一個位於華社中心地段的地點，「這裡就是我們的生活圈，這種做法跟罔顧我們的死活沒區別。」

另一名華人示威者則說，新冠疫情後仇亞犯罪激增，市府又計畫將患有精神疾病的男性遊民放入華社中心點，恐導致治安疑慮，「安全方面，我們的社區向來是數一數二的，但這個建案會毀掉所有。」

近萬名華人16日聚集在25大道示威。(記者顏潔恩／攝影)
近萬名華人16日聚集在25大道示威。(記者顏潔恩／攝影)

遊民 華人 老人中心

上一則

法拉盛假日驚魂 華裔外賣郎被車撞

延伸閱讀

貝賽華人車窗被砸 疑遭空氣槍射擊

貝賽華人車窗被砸 疑遭空氣槍射擊
餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理
田德隆毒品氾濫 居民狀告金山市府

田德隆毒品氾濫 居民狀告金山市府
學生流離失所 亞太裔隱形遊民危機

學生流離失所 亞太裔隱形遊民危機

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面