我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

華埠監獄施工裂鄰牆 被要求停工 市府：裂縫早存在

記者劉梓祁／紐約報導
多人要求華埠監獄停工，指其危害松柏大廈安全。(記者劉梓祁／攝影)
多人要求華埠監獄停工，指其危害松柏大廈安全。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除重建工程，日前被指施工導致一旁松柏大廈牆壁開裂，市樓宇局(DOB)隨後下發局部停工令；民選官員及反對者15日舉行集會，要求監獄全面停工並增設獨立監督員，而市府則回應，大廈裂縫在施工前就已存在。

反對監獄拆除組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)日前表示，施工已令緊挨監獄的松柏大廈出現建築「結構問題」，為地下室牆體出現裂縫並伴有滲水。儘管市府派員檢查後發出局部停工令，但聯盟和多位民選官員認為，餘下施工將繼續危害周邊居民和商戶，因此要求全面停工且施工方檢討錯誤。

聯盟代表李卓勳(Jan Lee)表示，松柏大廈作為多長者居住的老人公寓，其早已受施工噪音和汙染影響，而如今卻需面對隨時危及生命的建築問題，有理由要求施工停止。

聯盟和市議員馬泰(Christopher Marte)及州眾議員李榮恩(Grace Lee)等人要求，在市府全面停工基礎上，由施工承包商進行自我檢視，並有獨立監督員就任。

對此，市長辦公室表示，大廈在施工開始前已存在損壞，且當前未有任何「結構問題」。

辦公室發言人指，市府在兩年前的預建測量中已發現大廈牆壁存在裂縫，但大廈與承包商已達成修復協議，因此如今問題僅是情況惡化，且受損牆面並非承重牆。

此前，大廈代表表示，已經和工程師確認裂縫由工地重型機械導致，但市府回應，承包商仍在評估受損情況和制定修復方案，且大廈未有「迫在眉睫的危險及威脅」。

馬泰和李榮恩則批，市府未履行對居民的承諾，包括監管和控制建築損壞和震動及噪音影響。

同時到場反對的還有州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、華僑社會福利社行政總監陳苾芳和「歡迎來到華埠」代表李佩欣等人。市府則表示，已每月發布監控報告，其公開可查且包含大量施工信息。

多人要求華埠監獄停工，指其危害松柏大廈安全。(記者劉梓祁／攝影)
多人要求華埠監獄停工，指其危害松柏大廈安全。(記者劉梓祁／攝影)

監獄 華埠 眾議員

上一則

華策會前總監陳受權告別式 百人悼念

下一則

華裔足療店未付加班費 判賠20萬元

延伸閱讀

紐約客談／城區監獄「板上釘釘」社區只能接納？

紐約客談／城區監獄「板上釘釘」社區只能接納？
致松柏大廈牆裂？華埠監獄局部停工

致松柏大廈牆裂？華埠監獄局部停工
費城華埠發展會舉辦功夫熊貓繪畫班

費城華埠發展會舉辦功夫熊貓繪畫班
華埠劉錦廣場改造 預計2026年開工

華埠劉錦廣場改造 預計2026年開工

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜