華埠監獄施工裂鄰牆 被要求停工 市府：裂縫早存在

多人要求華埠監獄停工，指其危害松柏大廈安全。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除重建工程，日前被指施工導致一旁松柏大廈牆壁開裂，市樓宇局(DOB)隨後下發局部停工令；民選官員及反對者15日舉行集會，要求監獄 全面停工並增設獨立監督員，而市府則回應，大廈裂縫在施工前就已存在。

反對監獄拆除組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)日前表示，施工已令緊挨監獄的松柏大廈出現建築「結構問題」，為地下室牆體出現裂縫並伴有滲水。儘管市府派員檢查後發出局部停工令，但聯盟和多位民選官員認為，餘下施工將繼續危害周邊居民和商戶，因此要求全面停工且施工方檢討錯誤。

聯盟代表李卓勳(Jan Lee)表示，松柏大廈作為多長者居住的老人公寓，其早已受施工噪音和汙染影響，而如今卻需面對隨時危及生命的建築問題，有理由要求施工停止。

聯盟和市議員馬泰(Christopher Marte)及州眾議員 李榮恩(Grace Lee)等人要求，在市府全面停工基礎上，由施工承包商進行自我檢視，並有獨立監督員就任。

對此，市長辦公室表示，大廈在施工開始前已存在損壞，且當前未有任何「結構問題」。

辦公室發言人指，市府在兩年前的預建測量中已發現大廈牆壁存在裂縫，但大廈與承包商已達成修復協議，因此如今問題僅是情況惡化，且受損牆面並非承重牆。

此前，大廈代表表示，已經和工程師確認裂縫由工地重型機械導致，但市府回應，承包商仍在評估受損情況和制定修復方案，且大廈未有「迫在眉睫的危險及威脅」。

馬泰和李榮恩則批，市府未履行對居民的承諾，包括監管和控制建築損壞和震動及噪音影響。