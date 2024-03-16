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華策會前總監陳受權告別式 百人悼念

記者劉梓祁／紐約報導
前華策會總監陳受權離世，15日由親友舉辦告別式。(本報檔案照)
前華策會總監陳受權離世，15日由親友舉辦告別式。(本報檔案照)

華人策劃協會(CPC)前行政總監陳受權於上月辭世，因他生前長期致力於提升華人社區福祉，令眾人對其離去感到驚訝和悲痛；15日，由親友舉辦的告別式在曼哈頓華埠舉行，逾百人到場，對陳受權表達敬意和哀悼。

1949年出生的陳受權，上月25日因身體不適突發疾病離世。因他生前曾在華策會任職30餘載，並擔任華埠松柏大廈主席等多個服務華人移民的職務，死訊令社區感到悲痛，稱其為寥寥可數、名副其實的領導者。根據紀錄，陳受權於1980年加入華策會，後在2015年卸任，且辭世前仍任松柏大廈董事。

告別式上，陳受權次女陳霞天致詞說，父親生前大部分時間都在為華人深耕，不僅心繫居民生活，也關心社區服務與發展。她說，父親有著簡單、謙遜且堅定的性格，無論在做何事，心中所想都是如何令華埠和亞裔的生活更好，從而影響了包括家人在內的身邊每一人。

前華策會總監陳受權告別式，眾多社區代表前往悼念。(記者劉梓祁／攝影)
前華策會總監陳受權告別式，眾多社區代表前往悼念。(記者劉梓祁／攝影)

她回憶說，陳受權生前喜歡閱讀紐約時報、品嘗不同美食和前去各地旅行，並教導三個女兒牢記荀子的學習之道：「見之不若知之，知之不若行之。學至於行之而止矣」。

陳霞天說：「父親的笑容與智慧將永遠和家人同在，我們感謝他所做的一切。」

松柏大廈發展公司董事長伍文遂、華策會首席執行官何永康和華策會創辦人及現任董事劉毛淑卿也都到場參加告別式，並各自從不同的角度回顧和評價了陳受權對華人社區的貢獻和影響。

據華策會，陳受權1967年赴美求學、1980年抵達紐約，曾參與80年代華埠反監獄、人瑞中心遷址抗爭和反對且林市果重建等社區運動，並接手興建松柏大廈。此外，陳受權是華埠共同發展機構、全國亞太裔家庭反藥物濫用組織、紐約非營利機構協調委員會和紐約公民之兒童委員會等機構董事。

他生前曾說，自己的家庭背景「較有優勢」，因工程師父親能提供中產生活，並曾被家人要求成為醫師或工程師。然而，陳受權發現自己對社會科學有濃厚興趣，但為兼顧家人期望而選擇同時學習社會學及經濟管理學，恰巧為當時到華埠並服務社區打下基礎。

家屬表示，已設立「松柏陳受權紀念基金」，以「使他的精神永存，造福社區未來」。告別式結束後，陳受權的遺體被送至布碌崙(布魯克林)青木墓園(Greenwood Cemetery)火化。

華策會緬懷陳受權。(華策會提供)
華策會緬懷陳受權。(華策會提供)

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