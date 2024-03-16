紐約客談／華埠劉錦廣場的確該改改了

常活動在曼哈頓華埠 的人，應該都不會對華埠南端且林士果(Chatham Sqaure)與劉錦廣場(Kimlau Square)周邊惡劣的交通狀況感到陌生。

這裡是一個在全紐約都罕見的不規則五叉路口，如果再加上未直接連通、但實際交通流量同樣被導往這個路口的東百老匯 (East Broadway)和奧利弗街(Oliver St)，總共七條道路從此處向不同方向放射而出，聽起來就令人頭大。

更要命的是，隨著九一一 事件後、原本最主要的交通疏散出口柏路(Park Row)淪為市警總局和周邊政府機構的私家停車場，進出包厘街(Bowery)的大量車流全部被迫在此轉彎，假道東西兩側較為狹窄的窩扶街(Worth St)和聖詹姆士坊(St James Place)。

而在路口轉彎的車輛與使用相同信號燈直行過馬路的大量行人會形成直接交鋒，構成嚴重的安全隱患。最荒謬的是，行人在此處根本無法遵循常規的交通安全習慣，即使本方向的綠燈亮起，也無法確保安全通行，而必須與汽車狹路相逢。因為所有車輛都要轉彎，如果嚴格按照交規等待行人通過後再通行，那麼整個路口迅速便會陷入梗阻。為此，警方則不得不在此處全天候安排指揮員，直接忽略信號燈，改由人工導引。

市政當局最近推出的劉錦廣場改造計畫，主要思路在於讓更多過境車流能以直行的方式快速通過且林士果這個地形複雜的多叉路口，從邏輯上看，是科學的。最終效果是否會打折扣，無法預知，不過我們至少能確定，現在這個樣子必須要改。

在近年來接連推出多項人心的大型項目後，市府這次終於為華埠做對了一件事。