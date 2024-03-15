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紐約客談／城區監獄「板上釘釘」社區只能接納？

紐約客談

近日，華埠某社區組織召開公眾意見收集會，邀請多位華埠地區民選官員參加，希望能夠對社區監獄問題的興建起到「阻礙」作用。然而，滿腔熱情卻遭潑冷水，不僅邀請的民代本人均未到場，連許多當地重要社區領袖也選擇缺席。

重要會議多人缺席，細探原因，無外乎城區監獄一事，在眾人眼中已是「板上釘釘」，抗爭多年的眾人只能選擇「接納」，且不再看好繼續鬥爭的前景。

原本邀請記者參加的會議，在舉行時臨時告知媒體不可旁聽，原因為談話內容尚不適合對外公開，雖主辦方答應發給媒體會議筆記，在會議辦完至今已一周，卻未再有消息。

「事到如今，再多說又有何用？白街(White St.)的監獄項目會停嗎？我看不會的」，熱衷於華埠社區振興的社區人士，雖然感念依舊有鬥志為監獄問題抗爭的人士，但卻認為說服市府不於華埠建立監獄的想法，已經過於理想主義，實現可能幾乎為零。

不願意透露姓名的社區意見領袖表示，多年來，華埠上萬居民為反對監獄和遊民所而抗爭，動用無數關係、展開無數遊行、進行無數辯論，「這麼多年我們不是沒有努力過，但是大勢所趨，我們也沒辦法」。

在社區多年的努力下，除了項目建設速度延後之外，結果沒有改變，因為請監獄和遊民所進入社區，已經是大城市政府的新政策方向，胳膊拗不過大腿。

既然新監獄施工方已確定，今年秋季會啟動華埠監獄興建，那麼華埠居民更想知道的是：城區監獄的犯人刑滿釋放後，要算哪個社區的居民？還需要在社區再建遊民所和平價屋請他居住嗎？

監獄 華埠 遊民

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