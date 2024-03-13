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反仇亞 亞裔組織出版小冊子 鼓勵族裔團結譴責仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
針對亞裔的仇恨犯罪在疫情間激增，儘管目前疫情趨緩，仍有大批華裔民眾生活在恐懼和陰影中。圖為布碌崙日落公園8大道華社。(記者顏潔恩／攝影)
針對亞裔的仇恨犯罪在疫情間激增，儘管目前疫情趨緩，仍有大批華裔民眾生活在恐懼和陰影中。圖為布碌崙日落公園8大道華社。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心、亞美醫師協會(CAIPA)基金會12日召開記者會，宣布出版「我們的社區、我們的聲音」反仇恨犯罪冊子，分享亞裔民眾面對仇恨犯罪後的應對方法、提供正確的心理輔導資訊，同時有華裔醫護人員、長者們闡述受攻擊的過程，以此激勵受害者遇事要勇敢發聲求助。

松柏之家執行總監陳偉儀表示，自新冠疫情爆發後，針對亞裔仇恨犯罪激增，導致長者、女性和未成年人成為最易受攻擊的對象；儘管疫情趨緩，但仍有大批華裔民眾生活在恐懼和陰影中。

小冊子內有多組不同內容，八名華裔長者分享住在美國遭遇的不公對待，其中包括2020年震驚全美的九旬華嫗梁華珠遭搧巴掌和放火燒背案件，鼓勵受害者勇敢求助，不做「啞裔」；其他長者也自述經歷，做出「我們是美國人，要滾回哪裡去」、「別讓亞裔美國夢碎」、「共建更包容環境」等訴求，還指仇恨犯罪對他們的生活帶來負面影響，呼籲政府提供更多資源協助。

除此之外，冊子內還有亞美醫協董事會成員醫生葉宏、副總裁張維建，分享亞裔醫護人員抗疫和抗歧視的雙重經歷，例如遭患者出言辱罵、被拒絕治療等；葉宏表示，醫生不該因亞裔長相便受到區別對待，希望華社可打破語言和資訊的障礙，若不幸淪為受害者，一定要報警求助。

最後，以心理健康出發，精神心理科醫生陳張栩、張建平也分析仇恨犯罪造成的負面影響、尋求支持、緩解負面情緒、亞裔尋求精神治療誤區方面的講解；通過這一系列的資訊，主辦方希望社區可以共同打擊和預防仇恨犯罪，「絕不能坐等下一個悲劇發生。」

主辦方當前已印刷1萬份中英版本的小冊子，將在松柏之家中心、亞美醫協成員醫生診所、以及社區活動上免費發放；若民眾急需領取，可發送電郵聯繫[email protected][email protected][email protected]

多個組織宣布出版「我們的社區、我們的聲音」反仇恨犯罪冊子。(記者顏潔恩／攝影)
多個組織宣布出版「我們的社區、我們的聲音」反仇恨犯罪冊子。(記者顏潔恩／攝影)

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