違規700次 「紐約市最差房東」罕見遭下令逮捕 恐被關60天

法官史托樂下令，命令逮捕惡房東奧赫夫沙隆，押至曼哈頓關押，極為罕見。圖為奧赫夫沙隆的物業。(記者范航瑜／攝影)

有近700項違規紀錄、位列2023年紐約市 百大最差房東 之首的奧赫夫沙隆(Daniel Ohebshalom)，日前遭曼哈頓 法官罕見下令逮捕，把他關在雷克島(Rikers Island)60天。他的租戶表示，猶如生活在地獄，但每月還是被定期扣繳房租。

或面臨300萬罰款

曼哈頓法官史托樂表示，現住加州的奧赫夫沙隆，無視數百項建築物修繕的法庭命令，法官近日終於下達逮捕令，命令紐約市警長與加州當局合作，共同逮捕奧赫夫沙隆，押送回曼哈頓，他若再不回應此前的違規紀錄，將被拘留60天，並面臨300萬元罰款。此前，地產業主幾乎從未由於忽視違規通知而面臨刑事懲罰。

根據紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和紐約市房屋保護和開發局(HPD)聯合公布的2023年紐約市最差房東年度榜單，奧赫夫沙隆及他的管理代理人桑塔納(Johnathan Santana)再度蟬聯最差房東之首，他名下擁有包括華盛頓高地(Washington Heights)西170街的兩棟公寓樓等多棟房產，租戶多年來一直要求修繕這兩棟建築。

無視修繕要求 租金卻準時扣款

此前，紐約市房屋保護和開發局也曾提告奧赫夫沙隆，要求他為這些公寓去除鉛漆、修復天花板，並滅除公寓中的老鼠蟑螂。法官史托樂在下達逮捕令時寫道：「奧赫夫沙隆長期藐視法庭，他名下這兩棟建築的公共區域和42間公寓，共有近700項違規紀錄及數十條維修令。他卻始終不管不顧，已經嚴重違法。」

根據報導，自1990年代末，退休教師伊里扎里(Loyda Irizarry)一直居住在奧赫夫沙隆名下的公寓，「過去四年對我們來說簡直是地獄。」伊里扎里表示自己常常遭遇供暖中斷，兩年前她結束癌症治療回家，發現有老鼠從一樓的洞口鑽進大樓，溜進了她的公寓。最終在2022年，她和鄰居一起控告奧赫夫沙隆。「但他們仍然沒有進行任何修繕，毫不理會我們的要求。租金倒是每個月從我們的帳上扣除。」

最差房東榜單 3華裔上榜