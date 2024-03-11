連江走線客罹癌 同鄉會捐7.8萬助回國治療
得知鄉親何鴻明走線來美國不到一年，就患有肝癌中晚期後，美國連江同鄉會和大費城連江同鄉會聯合為這位同鄉發起了捐款活動，在短短十天時間內，共籌集善款7萬7900元。因為何鴻明已回國治療，並帶走善款1萬元，連江同鄉會10日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行了善款交接儀式，將餘下的6萬7900元善款交到了何鴻明同父異母的哥哥手裡。
何鴻明同父異母的哥哥胡禎波說，2月中旬確診肝癌中晚期的何鴻明現在已經回國，回福州當天就住進了福建省腫瘤醫院。他現在肚子非常疼，無法躺著睡覺，而且還在倒時差，身體非常難受，每天要吃止痛藥。醫院根據他的情況，決定先對他進行保守治療，幫他護肝消腫，然後再決定下一步治療方案。
胡禎波目前在長島打餐館工，當他手裡接過鄉親們共同籌集的6萬7900元善款時，眼眶都紅了，他說自己強烈感受到了鄉親們的愛心和善意，他代表何鴻明表示深深的感謝，會盡快把每一分善款都交到何鴻明手裡。他說何鴻明一賺到錢就還債，所以得知自己患肝癌後，都沒錢買機票回國，是連江同鄉先期給他的2000元和8000元兩筆捐款讓他順利回國。他說現在有了更多捐款，他們會考慮把何鴻明送到上海等醫療條件更好的地方去治病。
美國連江同鄉會秘書長李友俊和大費城連江同鄉會會長劉用武表示，這次紐約和費城兩地共有大約400多人為何鴻明捐款，大家都是每人100元或200元把錢湊起來的。其中美國連江同鄉會共籌集了大約6萬多元，費城同鄉會共籌集了大約1萬6000多元，其中費城中華公所和協勝公會各捐了500元。
美國連江同鄉會總顧問曾賢秋主持了這次善款交接儀式，他對鄉親們能在短時間內籌集這筆善款表示欣慰和感謝。他說，偷渡和走線來美的鄉親突患惡疾，這對個人或家庭都是難以承受的打擊和負擔。他說到美國打工非常辛苦，建議要有充分的心理準備，並且來之前必須要做一次全面身體檢查，保證身體健康。
美國連江同鄉會的劉必豐、李美英、曾賢順、黃寶太、陳慶國、高生傑、林京榕、陳寶俤、陳愛民、徐世平；大費城連江同鄉會的楊定增、楊行武，余盛鋒、倪忠、馮月雲等參加了善款交接儀式。
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