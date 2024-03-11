連江走線客罹癌 同鄉會捐7.8萬助回國治療

連江同鄉將6萬7900元善款余款交到了患者何鴻明親屬手裡。(記者胡聲橋/攝影)

得知鄉親何鴻明走線 來美國不到一年，就患有肝癌中晚期後，美國連江同鄉會和大費城 連江同鄉會聯合為這位同鄉發起了捐款活動，在短短十天時間內，共籌集善款7萬7900元。因為何鴻明已回國治療，並帶走善款1萬元，連江同鄉會10日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行了善款交接儀式，將餘下的6萬7900元善款交到了何鴻明同父異母的哥哥手裡。

連江同鄉會为患肝癌同鄉何鴻明捐善款近7萬8000元。(記者胡聲橋/攝影)

何鴻明同父異母的哥哥胡禎波說，2月中旬確診肝癌中晚期的何鴻明現在已經回國，回福州當天就住進了福建省腫瘤醫院。他現在肚子非常疼，無法躺著睡覺，而且還在倒時差，身體非常難受，每天要吃止痛藥。醫院根據他的情況，決定先對他進行保守治療，幫他護肝消腫，然後再決定下一步治療方案。

胡禎波目前在長島 打餐館工，當他手裡接過鄉親們共同籌集的6萬7900元善款時，眼眶都紅了，他說自己強烈感受到了鄉親們的愛心和善意，他代表何鴻明表示深深的感謝，會盡快把每一分善款都交到何鴻明手裡。他說何鴻明一賺到錢就還債，所以得知自己患肝癌後，都沒錢買機票回國，是連江同鄉先期給他的2000元和8000元兩筆捐款讓他順利回國。他說現在有了更多捐款，他們會考慮把何鴻明送到上海等醫療條件更好的地方去治病。

美國連江同鄉會秘書長李友俊和大費城連江同鄉會會長劉用武表示，這次紐約和費城兩地共有大約400多人為何鴻明捐款，大家都是每人100元或200元把錢湊起來的。其中美國連江同鄉會共籌集了大約6萬多元，費城同鄉會共籌集了大約1萬6000多元，其中費城中華公所和協勝公會各捐了500元。

美國連江同鄉會總顧問曾賢秋主持了這次善款交接儀式，他對鄉親們能在短時間內籌集這筆善款表示欣慰和感謝。他說，偷渡和走線來美的鄉親突患惡疾，這對個人或家庭都是難以承受的打擊和負擔。他說到美國打工非常辛苦，建議要有充分的心理準備，並且來之前必須要做一次全面身體檢查，保證身體健康。

美國連江同鄉會的劉必豐、李美英、曾賢順、黃寶太、陳慶國、高生傑、林京榕、陳寶俤、陳愛民、徐世平；大費城連江同鄉會的楊定增、楊行武，余盛鋒、倪忠、馮月雲等參加了善款交接儀式。