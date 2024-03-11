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大都會歌劇院聲明圖蘭朵充滿種族刻板印象 華人觀眾：可理解

記者范航瑜／紐約報導
「圖蘭朵」作為普契尼的遺作，是歌劇界最常上演的作品之一。它於1926年首次在大都會歌劇院上演。(取自大都會歌劇院官網)
「圖蘭朵」作為普契尼的遺作，是歌劇界最常上演的作品之一。它於1926年首次在大都會歌劇院上演。(取自大都會歌劇院官網)

大都會歌劇院(Metropolitan Opera)日前在官網上發布聲明，稱其正在上演的「圖蘭朵」(Turandot)存在醜化中國之嫌，提醒該劇可能會讓觀眾，尤其是華人觀眾感到不適或被冒犯。

大都會歌劇院官網9日發布的聲明稱，圖蘭朵是一部「有問題的傑作」。「圖蘭朵」於1926年首次上演，以古代中國為背景，講述了一位殘忍、憎恨男性的公主圖蘭朵的故事。任何尋求與她結婚的人必須回答三個謎題，如果回答失敗就會被處死。最終，一位求婚者卡拉夫取得了勝利，但在此之前經歷了許多曲折和困難。其侍女柳兒因嚴刑逼供而亡。

大都會歌劇院內景。(記者范航瑜／攝影)
大都會歌劇院內景。(記者范航瑜／攝影)

大都會歌劇院官網聲明中表示，圖蘭朵充滿了矛盾、扭曲和對種族的刻板印象。「對於許多華裔觀眾而言，看著自己的文化遺產被挪用、物化、甚至被描繪成野蠻、嗜血和落後的模樣，想必是非常難以忍受的，」聲明中表示。

上周剛看了這部歌劇的楊小姐表示，自並未感到被冒犯或不適。「就我個人而言，我同意那份聲明中的大多數觀點。對於在中國出生長大的觀眾來說，圖蘭朵的確存在一些很明顯的種族刻板印象。但考慮到它創作的時代，我覺得這些都是可以理解的，」她說。

「圖蘭朵」作為普契尼的遺作，是歌劇界最常上演的作品之一。它於1926年首次在大都會歌劇院上演。當前的復排由義大利導演澤菲雷利(Franco Zeffirelli)創作，自1987年首演以來，已經在大都會歌劇院上演了200多次。

「圖蘭朵」並不是普契尼唯一招致種族主義爭議的作品，他的另一代表作「蝴蝶夫人」講述了日本新娘被美國海軍丈夫拋棄最終自盡身亡的故事，批評家指出，該劇帶有西方世界對羸弱東方世界霸凌的隱喻。日本社會學家上野千鶴子曾表示「不能理解為這部劇鼓掌喝采的日本觀眾的心態。」

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