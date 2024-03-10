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華裔甜品師為陪伴愛犬 關掉糕餅店改行做寵物食物

記者顏潔恩／紐約報導
夢麗製作的仿人類食物寵物零食。(記者顏潔恩／攝影)
夢麗製作的仿人類食物寵物零食。(記者顏潔恩／攝影)

曾在布碌崙(布魯克林)開設糕餅店、擁有七年經驗的華裔甜品師夢麗，因龐大的工作量使她製作甜品的熱情不再，決心賣掉店門，將時間轉移到個人生活和寵物狗「可樂」身上；如今重新創業，夢麗結合做甜品、以及養狗多年的經驗，轉型成一名寵物食品師，希望引發更多主人對於寵物飲食健康的關注。

寵物生日蛋糕。(夢麗提供)
寵物生日蛋糕。(夢麗提供)

夢麗表示，過去日復一日待在廚房內做甜點，無法平衡工作與生活；不僅如此，身為單身人士，家裡的四歲泰迪「可樂」長時間無人陪伴，愛狗的她非常心疼，覺得狗的一生不長，應更多陪伴。 

種種因素下，她在大半年前賣掉一手創立的糕餅店，靜心休息幾個月，充實自己的同時，也帶著可樂四處遊玩；直到兩個月以前，她開始在網路經營「可可寵物烘培」，結合做甜品、以及養狗多年的經驗，轉型成一名寵物食品師。

夢麗回憶，雖然可樂現在生龍活虎、成日活潑亂跳，但當時把可樂帶回家後，沒幾天就發現牠有皮膚病，全身都是爛掉的傷口；她曾想過把牠退換掉，但又怕會被人道處理，畢竟養了幾天也有了感情，於是硬著頭皮給可樂治病半年多才痊癒，花了不少錢。

為增強可樂的免疫力，夢麗開始閱讀有關寵物營養的讀物，結合諮詢獸醫所得的答案，為牠量身製作健康的鮮食；「其實寵物的腸胃也很脆弱、對某些食物過敏，甚至吃的比人要更講究」，她說道，逐漸看到可樂吃了自己製作的食物後身體慢慢變好，毛髮更順暢和明亮。

她說，市面上賣的狗糧並不會滿足寵物的健康需求，健康的套餐應含有75%的蛋白質、20%的維生素和5%的碳水化合物，「單一種食物吃太多，也會讓牠們生病」。

夢麗製作的仿人類食物寵物零食。(記者顏潔恩／攝影)
夢麗製作的仿人類食物寵物零食。(記者顏潔恩／攝影)

她目前線上所接的單，以仿人類食物的小零食、寵物蛋糕、以及鮮食為主，一些喜歡儀式感的主人會傳送寵物的照片，並詳細說明牠們的飲食情況，作出來的成品既營養、不含防腐劑，又兼顧顏值。

夢麗表示，她印象特別深刻，其中一個客人的寵物狗腸胃和骨質不好，為了治病也是花了好幾萬元，由於牠對很多東西過敏，顧客當時下單時還反覆確認信息，後來她的成品也獲得對方的正面回饋。

「寵物也會抑鬱，在生理和心理上的關注都是很有必要的」，夢麗表示，接下來除繼續推廣線上生意外，也會持續增進在寵物營養學上的知識；而她目前，很享受在偶爾接單時，在自家的廚房工作，並與可樂相互陪伴的日子。

夢麗辭掉甜品師的工作後，有了更多時間帶可樂出門遊玩。(夢麗提供)
夢麗辭掉甜品師的工作後，有了更多時間帶可樂出門遊玩。(夢麗提供)

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