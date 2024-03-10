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紐約市抓逃票 意外查獲槍枝增113% 繳獲武器增53%

記者張心／紐約報導
紐約市警察在地鐵內巡邏，對乘客進行安全查問。(記者張心／攝影)
紐約市警察在地鐵內巡邏，對乘客進行安全查問。(記者張心／攝影)

為遏止逃票現象，紐約市從去年開始加強警方嚴打逃票，執法過程中搜出不少武器；據統計，今年迄今，市警在地鐵系統內，查獲的槍枝數量較去年同期增加了113%。

市警最新統計顯示，今年1月1日至3月3日，警方在全市通勤系統中共繳獲武器316件，較去年同期的207件增加了53%，相比新冠疫情前的2019年翻近三倍。其中，今年繳獲的槍枝有17把，比去年同期的8把飆升113%；今年繳獲的刀具和鋒利武器達299件，較去年同期的199把增加50%。

市警從去年開始嚴格抓逃票者，市警交通處長肯珀(Michael Kemper)當時就表示，在開始嚴格打擊逃票後，市警發現許多逃票者為通緝犯，其中還有不少人隨身攜帶武器。

據統計，今年迄今，紐約市警在地鐵系統內，查獲的槍枝數量較去年同期增加113%。(...
據統計，今年迄今，紐約市警在地鐵系統內，查獲的槍枝數量較去年同期增加113%。(美聯社)

近日在地鐵系統內發生的犯罪案，也讓當局更加重視地鐵治安，數據顯示，僅在今年前兩個月，紐約地鐵內就發生351起襲擊案件，比去年同期增加了13%。

日前紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布在地鐵中增派警力，並加強對乘客的包箱檢查，包括加派750名國民兵和250名州警，協助紐約市警在地鐵內巡邏，並對可疑乘客的行李隨機開箱抽查。

「這樣使我更有安全感，但不知道犯罪分子是否真能收斂」；在紐約大學就讀大學三年級的中國留學生葉Katherine說，2021年來上學時，被學校附近曼哈頓西四街站(West 4 St)的混亂程度震驚，下了晚課回家時感覺心裡害怕，「後來時常看到有警察在站台巡邏，我和同學們會專門站得離他們近一些，這樣更有安全感」。

不過也有部分居民反對加派警力，有民選官員批評「公共交通系統不是戰區」；對此霍楚回應：「我認為提升市民的安全感比什麼都重要」；她認為，國民兵本來就是社區的一分子，讓他們進入交通系統，可以給人們「更深層的安全感」。

市警探工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)認為，破碎的刑事司法系統才是如今犯罪分子猖獗的根源，「因為做壞事如果沒有後果，哪怕警員持續努力工作繳獲武器，也無法把交通系統的槍枝完全『清零』，惡行還是會每天上演」。

地鐵 紐約市 國民兵

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