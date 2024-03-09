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改善老人孤獨 紐約州擴大AI機器人使用

記者邢易霖 / 紐約報導
金兌錫聯手多家社區組織，8日宣布擴大針對老年人口的人工智慧技術支持。(記者邢易霖 / 攝影)
金兌錫聯手多家社區組織，8日宣布擴大針對老年人口的人工智慧技術支持。(記者邢易霖 / 攝影)

新冠疫情之後，老人的孤立問題受到矚目，隨著人工智慧(AI)愈來愈發達，將該科技引進解決老年人獨居問題，成為新趨勢；紐約州眾議會老齡委員會主席金兌錫(Ron Kim)8日聯合多個社區組織，宣布擴大針對社區老年人的人工智慧護理服務，透過兩款人工智慧機器人，與老年人互動、提供健康及社交建議，減少孤獨感，預計未來將增加中文選項。

機器人ElliQ可以與用戶建立情感交流，為老年人提供定制化服務。(記者邢易霖 /...
機器人ElliQ可以與用戶建立情感交流，為老年人提供定制化服務。(記者邢易霖 / 攝影)

此前紐約州老齡化辦公室(New York State Office for the Aging)與通訊業者，和專注於透過人工智慧老年人口的軟體公司「Intuition Robotics」在紐約推行小規模試點計畫，將AI機器人帶入老齡家庭，以期研究未來是否能夠透過AI，滿足老年人的基礎生活護理需求，從而促進他們更加積極地融入社會生活，減少孤獨感。

Intuition Robotics的項目經理在現場演示人工智慧的多項功能，推薦...
Intuition Robotics的項目經理在現場演示人工智慧的多項功能，推薦健康與社交活動，豐富老年人的生活。(記者邢易霖 / 攝影)

參與試點項目的Intuition Robotics的機器人ElliQ和SK電信的機器人Nugu，搭載了創新軟件和語音識別技術，為老年人提供定制化服務；ElliQ作為老年人的智能護理伴侶，可以主動與用戶進行互動，推薦健康與社交活動，同時為其提供藥物管理和健康提醒等支持。此外，還提供報警和急救服務，可隨時撥打緊急電話尋求幫助。

隨著紐約老年人口不斷的增加，對抗老年人普遍存在的孤立和孤獨感，成為州老齡化辦公室的首要施政目標；根據樂齡會(AARP)紐約公共政策機構(NY Public Policy Institute)報告顯示，孤立會直接影響個人健康，每年會帶來67億元的額外醫療保險相關支出。

而根據州老齡化辦公室，在將ElliQ帶進老年人家中後，顯著提升了老年生活質量，用戶減少了95%的孤獨感，參與度和幸福感皆大幅提升。

金兌錫表示，試點計畫結果證明該方式可行，且可被擴大使用，「孤立和孤獨在紐約老年人中問題嚴重，身為民選官員，我們應該盡我們所能來照顧這廣大的族群」；他在會上也表示，已撥款100萬元，支持擴展該項目。

亞美醫師協會(CAIPA)則表示，老年人的醫療需求與一般大眾不同，而他們面臨社會孤立或照護不足，更需要透過專門方式解決，期待透過擴大該項目，進一步解決問題。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得則說，紐約的亞裔老年人口眾多，除了引進人工智慧，也需要教導該族群如何有效的運用。

根據Intuition Robotics，目前該設備僅支持英文及韓文，該公司計畫在未來兩個月內擴展語言，增加中文和西語。

當天樂齡會、亞美醫協醫學博士劉玉清、肖永紅，力行社區商業服務中心(RISE Now Inc.)主席瞿遠義、華商會等與會。

人工智慧 AI 紐約州

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