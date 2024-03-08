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紐約客談／曝光的減少 不代表惡行收斂

紐約客談

「美國亞裔基金會」出台最新仇亞犯罪報告，統計結果令人震驚。本以為自新冠威脅結束，人們的生活逐漸回歸正常後，仇亞犯罪已成為過去式，但最新的調查數據令人驚覺「一切尚未結束」。報告顯示，超過一半的紐約亞裔在2023年遭到侮辱、騷擾、威脅或身體攻擊，而且62%的亞裔曾親眼目睹其他亞裔遭受仇亞犯罪。

最新發生的地鐵案件也為冰冷的數字提供血腥的印證。就在剛過去的周末，一名64歲的亞裔男子在人流高峰時段等車時，被一名毫不相識的犯罪分子踢下曼哈頓的34街-賓州車站月台。所幸得好心人相救，這名亞裔受害者無生命安危，但還是把久未報導的仇亞犯罪，再度推進人們的視野。

減少的曝光不代表惡行的收斂，在「美國亞裔基金會」的統計中，政府機構收集的數據可能與事實存在廣泛差異，多數的受訪者因為心理和語言壓力，選擇忍氣吞聲不敢報警，導致仇亞犯罪現象並未比疫期有所消減。

州府和市府近期出台的多項反仇恨犯罪政策，多是針對反猶太犯罪，不得不承認，仇亞問題已不是當局治理的焦點。但仔細想來，在其最嚴重之時，似乎也未獲得過像反猶太犯罪一樣的重視，這是導致相關案件定罪難度大，受害亞裔最終放棄向執法申訴的根源。

雖然市府目前並未對此報告引發的監管質疑發表評論，但建議政府可先開啟深入而全面的調查及對話，加強警民關係，讓民眾在遭遇仇亞犯罪時更積極報警。另外除了與司法和執法機關，也要與亞裔社區組織加強合作，也算是給對政府日益灰心的亞裔，增添一些群體安全與信賴感吧。

亞裔 猶太 地鐵

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