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包包留法拉盛商場廁所 顧客丟失2萬

記者高雲兒／紐約報導
圖中嫌犯於上月在法拉盛新世界商場竊走2萬元。 (市警局提供)
圖中嫌犯於上月在法拉盛新世界商場竊走2萬元。 (市警局提供)

紐約市皇后區法拉盛新世界商場在上月發生一起重大失竊案，金額達到兩萬元，警方近日公布男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據警方，在2月6日晚上7時5分左右，該涉案男嫌進入羅斯福大道136-20號，即新世界商場，竊走2萬元，之後該嫌犯徒步逃至未知地點。在此事件中未報告任何受傷情況。根據新世界商場三樓的知情人士，詳情是當晚的消費者不小心將手提包忘在衛生間，「她回去拿的時候，就不見了，包裡有很多現金」。

二樓的一個店家表示，雖然不知道此事，但近來治安很差，「那些賊就盯著有現金的人，一路跟蹤你，然後就把你的包偷走」。

該店家表示，希望法拉盛市中心的路燈更明亮，並增加更多警力。

警方表示，截至7日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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