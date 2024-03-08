班森賀駕車搶劫團夥 專盜老人珠寶

班森賀警民會，警方提醒老人注意珠寶搶劫團夥。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀最近出現了一個盜竊團夥，他們開著休旅 車，專門在街頭搶劫老人的首飾。警方提醒社區居民，不要讓陌生人隨意接近，更不要讓陌生人接觸自己的身體。

市警62分局近日在布碌崙華人社區服務中心(CASS)舉辦警民會議，分局負責預防犯罪工作的諾戈爾(Eduard Nogol)警官向在座的華裔老人介紹說，今年以來，班森賀已經發生了六起搶劫老人首飾的案件。他說，盜竊團夥通常由四人組成，一般兩男兩女，或者三男一女，有時候也有未成年人。這四名竊賊開著一輛休旅車，在街頭閒逛，找目標下手，通常是獨行的老人。

一旦確定目標，一般是盜竊團夥中的女性或未成年人去靠近老人。他們會告訴老人，今天是自己生日，特別高興，要送給老人一件禮物；或者說家人去世了，希望將首飾送給陌生人。然後他們就拿出假首飾，比如一條項鏈，親手戴到受害者的脖子上。實際上，竊賊是為了偷走受害者身上的真首飾，比如項鏈、手鏈和戒指等。

諾戈爾說，就在班森賀西6街華社附近，最近就發生了兩起老人首飾被盜事件，這兩起盜竊案都報了警，另外還有一起案件沒有報警。其中一起案件的受害者是一名男性白人，84歲。

警方稱，近期還有一類犯罪比較盛行，那就是劫匪騎電動車 或摩托車，從女性行人肩上搶奪包包，警方建議女性居民一定要隨時看護好自己的包包，把包包掛在視線所及的地方。

62分局負責交通安全的警官波利克(Boriques)在警民會上說，去年年底，班森賀地區發生多起致人死傷的交通事故，這些事故有一個共同點，那就是涉及左轉車輛。他為此提醒居民，步行外出時，尤其在十字路口，一定要四處張望，要注意看是否有左轉車輛。對於駕駛而言，車輛左轉時，一定要看清楚車輛附近是否有行人。