州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

在州、市府連日宣布增加地鐵站內警力，以改善治安的同時，地鐵站7日再傳攻擊案。(美聯社)

由於紐約市地鐵近期攻擊案增加，州長霍楚 (Kathy Hochul)前宣布增派千名州警與國民兵，在市警(NYPD)同時增援基礎上協助巡查及檢查乘客背包；然而，在新舉措公布僅數小時後，便再有一名乘客於7日凌晨，在地鐵站 內遭到攻擊，並被刺傷。

根據市警消息，有兩名男性嫌犯被指在凌晨1時前後，在布朗士(Bronx)襲擊另一名陌生乘客，而後者則在試圖介入兩嫌對一名女性長者的騷擾；警方表示，受害者為一名53歲男子，事發前乘坐一輛北向2號線列車，並在佩勒姆公園(Pelham Parkway)站下車時注意到長者正被騷擾，但卻在介入調停後，被不明物體割傷手部。市警指出，兩名嫌犯隨後逃離現場，傷者則接受了至少八針的縫合治療。

州長宣布派遣國民兵地鐵巡邏，圖為市政廳地鐵站內市警。(記者劉梓祁／攝影)

該起事件，就發生在霍楚6日宣布州府派遣750名國民兵和250名州警與市警共同執法，以提升地鐵治安不到24小時內；增派警力的新規目前已經生效。

此外，在霍楚公布新措施當日，還有一名大都會運輸署(MTA)雇員在一列南行4號線列車入站時被瓶狀物品擊中，隨後送醫治療、情況穩定，而嫌犯則逃離。在警力增加前，則有一名64歲亞裔男子在賓州車站地鐵月台上，遭陌生人踢下軌道。上周，在36小時內亦發生三起暴力事件，導致列車員被刀刺傷頸部和一中年人胃部被刺等。

事實上，市長亞當斯 (Eric Adams)也在5日宣布在特定高人流地鐵站中加強安全措施，如進行隨機包檢，但也強調乘客可以拒絕檢查並離開車站。亞當斯表示，目前地鐵系統的問題並非「犯罪激增」，而是「累犯激增」。

據市府介紹，警方將每周向136個地鐵站部署94個「查包小組」，並根據情報反饋、威脅評估和乘客流量做出部署調整。此外，市府將繼續考量檢測包內金屬物品的技術使用，但目前此方案尚未有進展。

數據顯示，2023年地鐵襲擊案件數量達到自1996年以來的最高紀錄，共有570起，平均每天約有1.5起。儘管如此，與去年相比，本年地鐵犯罪率仍上升達13%。