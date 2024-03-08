我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

記者劉梓祁／紐約報導
在州、市府連日宣布增加地鐵站內警力，以改善治安的同時，地鐵站7日再傳攻擊案。(美聯社)
在州、市府連日宣布增加地鐵站內警力，以改善治安的同時，地鐵站7日再傳攻擊案。(美聯社)

由於紐約市地鐵近期攻擊案增加，州長霍楚(Kathy Hochul)前宣布增派千名州警與國民兵，在市警(NYPD)同時增援基礎上協助巡查及檢查乘客背包；然而，在新舉措公布僅數小時後，便再有一名乘客於7日凌晨，在地鐵站內遭到攻擊，並被刺傷。

根據市警消息，有兩名男性嫌犯被指在凌晨1時前後，在布朗士(Bronx)襲擊另一名陌生乘客，而後者則在試圖介入兩嫌對一名女性長者的騷擾；警方表示，受害者為一名53歲男子，事發前乘坐一輛北向2號線列車，並在佩勒姆公園(Pelham Parkway)站下車時注意到長者正被騷擾，但卻在介入調停後，被不明物體割傷手部。市警指出，兩名嫌犯隨後逃離現場，傷者則接受了至少八針的縫合治療。

州長宣布派遣國民兵地鐵巡邏，圖為市政廳地鐵站內市警。(記者劉梓祁／攝影)
州長宣布派遣國民兵地鐵巡邏，圖為市政廳地鐵站內市警。(記者劉梓祁／攝影)

該起事件，就發生在霍楚6日宣布州府派遣750名國民兵和250名州警與市警共同執法，以提升地鐵治安不到24小時內；增派警力的新規目前已經生效。

此外，在霍楚公布新措施當日，還有一名大都會運輸署(MTA)雇員在一列南行4號線列車入站時被瓶狀物品擊中，隨後送醫治療、情況穩定，而嫌犯則逃離。在警力增加前，則有一名64歲亞裔男子在賓州車站地鐵月台上，遭陌生人踢下軌道。上周，在36小時內亦發生三起暴力事件，導致列車員被刀刺傷頸部和一中年人胃部被刺等。

事實上，市長亞當斯(Eric Adams)也在5日宣布在特定高人流地鐵站中加強安全措施，如進行隨機包檢，但也強調乘客可以拒絕檢查並離開車站。亞當斯表示，目前地鐵系統的問題並非「犯罪激增」，而是「累犯激增」。

據市府介紹，警方將每周向136個地鐵站部署94個「查包小組」，並根據情報反饋、威脅評估和乘客流量做出部署調整。此外，市府將繼續考量檢測包內金屬物品的技術使用，但目前此方案尚未有進展。

數據顯示，2023年地鐵襲擊案件數量達到自1996年以來的最高紀錄，共有570起，平均每天約有1.5起。儘管如此，與去年相比，本年地鐵犯罪率仍上升達13%。

地鐵站 霍楚 亞當斯

上一則

增地鐵警力 市議長歐德思質疑治標不治本

下一則

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

延伸閱讀

紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢
地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？

地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？
鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她

鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她
鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證