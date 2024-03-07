我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

籃球／恭喜 林書豪要當爸了 攜孕妻挑戰這項冠軍

紐約地鐵將禁攻擊慣犯搭車 千名州警、國民兵協助「查包」

記者張心／紐約報導
州長霍楚6日宣布將部署1000名州警和國民兵，協助地鐵巡邏和行李檢查。(州長辦公室提供)
州長霍楚6日宣布將部署1000名州警和國民兵，協助地鐵巡邏和行李檢查。(州長辦公室提供)

紐約市地鐵近期頻發暴力事件，民眾憂心治安，市長亞當斯(Eric Adams)5日表示將對乘客「查包」，州長霍楚(Kathy Hochul)6日宣布，將部署共1000名州警和國民兵，協助地鐵巡邏和隨身行李檢查，另外也禁止被定罪的攻擊慣犯搭地鐵，並將在列車駕駛員車廂加裝攝影機。

截至3日，紐約市地鐵系統今年以來已經發生97起襲擊案件，比去年同期多出13起。霍楚表示，州府將即刻派遣750名國民兵和250名州警，與紐約市警共同在地鐵巡邏，並對乘客進行包箱檢查，防止槍枝和刀械等危險物品進入地鐵。

這是州府新公布的地鐵安全五項計畫之一，新計畫預計總投資為2000萬元，在增派上述警力的同時，組建十個心理健康工作團隊，為地鐵執法提供協助。此外還將在地鐵駕駛監控室車廂加裝攝影機，方便地鐵工作人員追蹤犯罪分子。

新計畫還擴大了對「地鐵慣犯」的懲治措施，允許法官在判決時，禁止地鐵攻擊犯再度使用所有大都會運輸署(MTA)通勤服務，相當於對犯罪分子實施公共交通禁令。

霍楚與MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)6日共同宣布新計畫時表示，搭乘地鐵不應該成為市民的心理負擔，擔心旁邊的人攜帶致命武器，「警力增加是為了不再有人突然拿刀、槍襲擊他人」。

對於「查包」細節，州府表示，地鐵安檢不會像機場嚴格，警察將隨機要求可疑乘客將隨身行李打開抽查。

市長亞當斯則說，每周將會有94個「查包小組」在全市136個地鐵站檢查；「這將是一項每周七天、全天候的安檢，而且是隨機的。如果不想被查到，那就小心點別進地鐵站。」

霍楚還補充，地鐵警察將會設計一套新系統，標記地鐵慣犯並提供給地區檢察官，全面性防止再犯罪；根據市警局的統計，全市20%的地鐵犯罪案件都是由地鐵慣犯造成的，「所以我們需要與檢察官們協作，隨時更新地鐵慣犯數據庫。」

地鐵站 霍楚 紐約市

上一則

30歲男華埠遭撞亡 維權組織：堅尼路是曼哈頓最危險街道

延伸閱讀

攻擊慣犯將被禁入紐約地鐵 千名州警、國民兵協助「查包」

攻擊慣犯將被禁入紐約地鐵 千名州警、國民兵協助「查包」
紐約州千名國民兵進地鐵「查包」攻擊慣犯禁搭乘

紐約州千名國民兵進地鐵「查包」攻擊慣犯禁搭乘
紐約午後將降大雨 市府急發警報：防淹水、交通延誤

紐約午後將降大雨 市府急發警報：防淹水、交通延誤
紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

熱門新聞

紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持