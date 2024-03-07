曼哈頓華埠地下餐館 暫不能申請戶外用餐

市交通局和市小商業服務局表示，華埠地下餐館尚不能申請戶外用餐，未來是否可以還待市府評估。(記者張心／攝影)

紐約市 戶外用餐永久化申請於5日開啟，市交通局(DOT)和市小商業服務局(Small Business Services)6日召開記者會，提醒餐館抓緊在8月3日(周六)提交申請的同時，也透露各區年費大不相同，並表示華埠 地下餐館尚不能申請戶外用餐，未來是否可以還待市府評估。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)和市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)出席記者會，稱市戶外用餐區申請網站自5日開放以來，當局已經開始處理餐館申請，「需要提醒的是，符合資質的餐館，須得是位於路面的商鋪，且持有市衛生局(DOH)頒發的餐飲服務機構許可證。」

當記者提問，曼哈頓華埠不少餐廳是由路面階梯直通地下，不知是否可以申請戶外用餐區時，市交通局城市規畫副主任佩蒂納蒂(Nick Pettinati)表示，此類餐廳屬特殊情況，將會分開處理，但目前還不能申請，未來是否可以，要待市府進一步評估通知。此外，他也強調，其他社區位於地下的餐廳，將一律不具備申請資格。

當局在記者會上公開申請價目表，通知餐飲從業者須繳納多項經費。(記者張心／攝影)

當局還在記者會上公開申請價目表，通知餐飲從業者須繳納多項經費，分別為不可退的許可證費用(Non-Refundable License Fee)、保證金(Security Deposit)、可拆卸年費(Revocable Consent Fee)、及公聽會費用(Public Hearing Fee)等。

市交通局和市小商業服務局召開記者會，提醒餐館抓緊在8月3日提交申請。(記者張心／攝影)

根據規定，無論最終是否獲得用餐區使用權，餐館在申請時都需要繳納申請費，且不退還；其中，計畫在人行道或行車道開放用餐區的餐館，申請費用為1050元；申請在兩處同時開放戶外用餐區的商家，申請費用為2100元。

獲批的商家需要在次基礎上繳納2500元保證金，並提交可拆卸年費。該年費由地區租金 不同而有差異，具體計算方法為，各店用餐區平方呎面積乘以行業費率得出，費用提交後不予退還。詳情可查閱www.diningoutnyc.info/apply。