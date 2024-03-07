紐約市7日午前恐有大雨 民眾嚴防淹水

市府提醒，全市至7日午前，將有中到大雨，部分地區可能出現洪澇災害，建議市民做好準備。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)發布洪水 及旅行警報，表示全市至今(7)日午前，將有中到大雨，部分地區可能出現洪澇災害，建議市民做好準備、防範淹水風險。

根據國家氣象局(National Weather Service)預測，全市從6日出現持續性中到大雨，在7日凌晨變為小雨，但在午前轉為陣雨，總降雨量預計在1.5吋至3吋。降雨伴隨陣風，預估風速在大約10至15哩每小時，氣溫約為華氏50度。

市緊急事務管理局表示，此次降雨可能導致部分社區出現洪水，尤其是低窪和排水不良的地區。此外，洪水也會造成交通延誤和上下班高峰堵塞，提醒民眾注意。

紐約市發布洪水及旅行警報，建議市民做好準備、防範淹水風險。(記者張心／攝影)

該局局長以斯科(Zachary Iscol)表示，此波降雨，住在地下室、低窪地區的民眾應提高警惕，提前採取安全預防措施，並關注官方訊息，了解最新情況。2021年，颶風艾妲(Ida)侵襲紐約，連夜的暴雨 曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人。

市緊急事務管理局建議，住在洪水易發區地下室的民眾，應暫時搬到地勢較高處；外出盡量使用公共交通工具，駕車時慢速行駛，在交通主幹道或高速公路前行；不要開車駛過被洪水淹沒的街道。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。