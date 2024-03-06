紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

紐約市將長期增派地鐵警力人數，恢復對乘客的隨身行李檢查。(市府提供)

紐約市 地鐵系統內的犯罪案頻發，市長亞當斯 (Eric Adams)5日宣布將增加地鐵車廂及車站中的市警人數，部分犯罪率較高的地鐵站 內，將開始針對乘客實施檢查行李及隨身包的舉措；州長霍楚(Kathy Hochul)也表示將派州警協助執法。

亞當斯：增加安保人數

亞當斯在例行的市長簡報記者會上表示，市府將從本周起，在地鐵內和車站中同時增加安保人數，並在犯罪率較高的車站內，檢查乘客包、箱，遏止近期甚囂塵上的地鐵暴力犯罪風氣。

他未透露哪些犯罪率較高的車站將成為重點監測對象，但他補充道，市府還在審查一項全新的安檢技術，可及時搜出交通系統內的金屬物品，尤其是槍枝和刀具。

亞當斯把以上新舉措稱為市府打擊犯罪的「新常態」，並計畫把地鐵增派警力的舉措變為「永久性」，州府也將撥款支持，在紐約市交通系統中加大安保投資。

州長今公布政策細則

州長辦公室則表示，將在今(6)日公布相關政策細則；「州長將宣布保護乘客的新立法，計畫增加州級警力以支持市警局的努力，包括州警協助市警進行安檢，確保乘客安全。」

亞當斯曾在2022年推出政策，力求在全市每個地鐵站安排兩名警察巡邏；但此舉在去年受經費影響，使許多地鐵站的警力不斷減少。面對地鐵安保經費分配質疑，亞當斯回應市府正在重新規畫，「為了維繫『查包』的『新常態』，我和市警局正在深度磋商未來預算情況。」

根據市警5日公布的2月全市犯罪率數據，上月地鐵系統內的犯罪率較去年同期下降約15.4%；根據市警，為因應激增的地鐵犯罪，市警每天加派1000名警察到地鐵系統內維安，才讓犯罪率有明顯下降。

即便犯罪率有降，民眾還是有感地鐵內暴力事件頻發，就在上周的36小時內，三名無辜的紐約市民於三個區的地鐵內被襲擊，分別為一名地鐵列車駕駛在布碌崙(布魯克林)遭刀刺傷脖子，一名27歲的乘客在曼哈頓車站被刀割傷手，一名61歲的男子在布朗士區車站遭刀刺傷腹部。

另外還有一名64歲的亞裔男子在3日被另一名陌生男子踢下月台，導致膝蓋及背部受傷，所幸被圍觀民眾及時救起，幸好沒有生命危險。