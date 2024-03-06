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紐約市戶外用餐區申請開始 8/3前未提者將開拆

記者張心／紐約報導
紐約市戶外用餐區申請於5日開啟，未能在8月3日前提交參與意向的餐廳，將被市府強制拆除戶外用餐設施。圖為華埠餐館在疫情期間搭建的戶外用餐區。(記者張心／攝影)
紐約市戶外用餐區申請於5日開啟，未能在8月3日前提交參與意向的餐廳，將被市府強制拆除戶外用餐設施。圖為華埠餐館在疫情期間搭建的戶外用餐區。(記者張心／攝影)

紐約市戶外用餐永久化申請於5日開啟，市府同日公開用餐區搭建設計示意圖，並規定未能在8月3日(周六)前提交參與意向的餐廳，將被市府強制拆除戶外用餐設施。

市長亞當斯(Eric Adams)宣布，全市戶外用餐區申請網站現已開放，餐廳必須在獲得批准許可後30天內，搭建起符合市府設計要求的用餐棚，預計首批全新用餐區將在今年夏天前進駐全市街道。

市府與專業設計公司擬定的街區中心戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)
市府與專業設計公司擬定的街區中心戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)

亞當斯還提醒，在疫情期間參與戶外用餐計畫，並搭建了用餐區的餐廳，也必須重新參與本次申請流程；未能在8月3日前於市府網站提交申請的餐廳，將被強行拆除所有戶外用餐設施及裝置。

市府與專業設計公司擬定的陡峭街道戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)
市府與專業設計公司擬定的陡峭街道戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)

根據最終敲定的戶外用餐政策，全市人行道可全年開放用餐，行車道僅每年4月至11月底開設用餐區，不再設置封閉式人行道用餐棚，改為可移動的開放式用餐棚，必須能夠保證輪椅障礙人士通行的同時，也要為食客提供防風避雨的功能，且需要配備排水系統，設置防鼠患的屏障。

市府與專業設計公司擬定的街角戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)
市府與專業設計公司擬定的街角戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)

市府與專業設計公司擬定的戶外用餐區模板圖，也於同日在市府網站公開。主要為街頭拐角、街區中心、陡峭街道、浮動停車位等四種街道環境量身訂製，概述不同路面環境下，所應該搭建的用餐區示意圖。想要了解用餐區搭建模板，並同時申請戶外用餐許可的餐廳，請參考https://reurl.cc/bDbzD3。

市府與專業設計公司擬定的浮動停車位戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)
市府與專業設計公司擬定的浮動停車位戶外用餐區模板圖。(市交通局提供)

亞當斯表示，所有的戶外用餐區都將受到各社區委員會的嚴格審查，歷史悠久社區的戶外用餐區搭建，還將接受來自地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)的額外監管。

這遭到了部分商家的抗議，市府於去年10月被商家聯盟告上法庭，要求永遠禁止戶外用餐合法化政策，因為這將加劇餐廳從業者的負擔。然而，並非全市所有店主都如此認為，華埠商改區行政總監陳作舟認為，對於寸土寸金、地狹人稠的曼哈頓華埠，戶外用餐區為窄小的店鋪提供了更多免費空間，也方便好吃的地下餐館能夠更便捷地招待行動不便的長者和殘障人士。

亞當斯 華埠 疫情

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