捍衛可負擔上網 孟昭文攜華生參加總統國情咨文

24歲醫學生許靜瑤此次受到孟昭文邀請，將作為特邀嘉賓參加總統國情咨文。(孟昭文辦公室提供)

代表皇后區 的國會眾議員孟昭文 5日宣布，將攜一位皇后區華人學生，共同參加總統拜登於7日舉辦的總統國情咨文，呼籲聯邦重視可負擔上網問題；目前在紐約理工學院(New York Institute of Technology)攻讀骨科醫學的24歲學生許靜瑤(Britney Xu)，將作為特邀嘉賓參加。

許靜瑤在皇后區出生長大，從亨特學院(Hunter College)畢業後進入理工學院，她通過「可負擔上網計畫」，每天上網參加線上講座並完成作業，與她同住在皇后區的八旬祖父母，也依賴這項計畫上網。

據了解，「可負擔上網計畫」為孟昭文助力在2021年通過的「兩黨基礎設施投資和就業法案」(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)的一部分，旨在為符合條件的低收 家庭每月提供網費減免，以及一次性購買相關電子產品的補貼。然而，該計畫資金即將耗盡，最快在今年4月將被迫中止，孟昭文此次邀請许静瑶，也是想令可負擔上網問題受到更多的關注。

孟昭文表示，新冠疫情後，網路服務對學校、民眾的工作以及社區生活都非常重要，「可負擔上網計畫」為數百萬人提供了高速互聯網，邀請许静瑶是為了強調延續這個項目非常迫切。

許靜瑤感謝孟昭文的邀請，表示自己和家人自2022年起就參加了這個項目，通過它連接可靠的無線網路，「考慮到我們每天都需要使用互聯網，我相信所有美國人都應該享有負擔得起的上網權益」。

數據顯示，自這個計畫推出以來，全國已有超過2250萬戶家庭登記接受補貼，其中包括孟昭文選區的逾6萬2000多戶皇后區的家庭，每年共為他們節省2740萬元。

然而，在她的選區，預計仍有3萬6000位居民符合條件卻已無法申請。為此，孟昭文共同發起了跨黨派提案「擴展可負擔上網計畫」(Affordable Connectivity Program Extension Act)，旨在為原計畫再挹注70億元的聯邦資金，繼續為低收居民及學生提供上網補貼。