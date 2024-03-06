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詐新州7旬婦數萬元 法拉盛華男被捕

記者高雲兒／紐約報導
根據新澤西州納特利(Nutley)警方透露，一名76歲女性居民被假冒文件騙取數萬元。(取自新澤西州納特利官網)
根據新澤西州納特利(Nutley)警方透露，一名76歲女性居民被假冒文件騙取數萬元。(取自新澤西州納特利官網)

皇后區法拉盛一華人男子近日被警方逮捕，因其涉嫌用虛假文件，騙取新澤西州76歲老人數萬元；警方敦促市民保持警惕，切勿貿然提供個人信息，甚至向他人轉錢。

根據新澤西州納特利(Nutley)警方透露，一名76歲女性居民稱，她收到一封假冒微軟(Microsoft)的電子郵件，稱她的道明銀行(TD Bank)帳戶受到損害，建議她聯繫「技術支援」，郵件還附上一個電話號碼。

根據報告，受害人撥打了該號碼，並在一名詐騙犯的指示下，取出3萬元現金，並於2月26日，將現金親手交個一個疑似是收帳的「錢騾」(money mule)；但是詐騙犯貪心不足，很快於次日再次打電話來，要求仍須1萬5000萬元，才能解除威脅。

而早有準備的警方逮捕了來自皇后區法拉盛的49歲華男陳輝華(Huihua Chen，音譯)，他被指與此案有關。警長(Commissioner)佩特拉科(Al Petracco)表示，這種詐騙通常由多人共同實施，且與受害者交流的人常常不是接收現金的人。

目前警方正在繼續調查潛在的同謀，並敦促居民保持警惕，有線索的人們可立即聯繫納特利警局，電話為(973)284-4940；警方也提醒居民保持警惕，切勿隨便向陌生人提供個人信息或金錢，以免受騙。

新澤西州 法拉盛 皇后區

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