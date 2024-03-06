從中國走私生鵝腸、鴨血 6華人落網

從中國非法進口到美國的生鴨腸。(紐約東區聯邦法院)

六名紐約華人因為涉嫌從中國走私生鵝腸和生鴨腸等非法商品，於5日上午遭警方逮捕；走私者為這些非法進口的商品貼上各種假標籤，包括佯裝寵物剪、藏在包裝好的響尾蛇下，欲從西岸進入美國，再運至布碌崙 (布魯克林)，最後分銷給各個餐館，但還是被執法人員發現。

根據紐約東區聯邦法院，這六名被告中有五名居住在布碌崙，分別是陳銘煌(Ming Huang Chen，以下均為音譯)、方航明(Hangming Fang)、侯潤華(Runhua Hou)、林航亭、和歐善清(Shanqing Ou)；另一被告林明浩(Minghao Lin)居住在皇后區。

他們被指控在明知犯法的情況下，從中國走私生鵝腸、生鴨腸和鴨血到美國。法庭文件稱，這六人各有分工，有的專門負責進口，有的負責運輸，有的負責批發，他們的工作也有相互重疊之處，這六名被告構成了一個完整的走私鏈條。

走私到美國的鴨腸等違禁貨物。(紐約東區聯邦法院)

根據美國相關法律，從中國進口肉類和禽類是非法的，除非是加工處理過的禽類，生鵝腸和生鴨腸，以及鴨血製品都在被禁之列。法庭文件稱，那些生鵝腸和生鴨腸，以及鴨血製品都是通過洛杉磯 的長灘港進入美國的，這些貨品接著通過美國國內航班，運到紐約甘迺迪國際機場，再從那裡運到布碌崙日落公園的一個冷凍庫，然後再賣給各家餐館。

2022年8月19日，一個集裝箱運抵加州 洛杉磯長灘港。海關發現，根據提交的貨物表格，該批貨物為日本生產的「1966箱寵物美容工具，寵物指甲刀」，但實際上該集裝箱裝的是來自中國的非法家禽內臟。11月4日，一家航空公司發現，一批從洛杉磯入關，運往甘迺迪機場的貨物標識為「冰凍海鮮」，但實際上卻是來自中國的非法家禽商品。

執法人員於11月9日沒收了上述兩批非法進口的貨物。執法人員一共沒收了79箱，大約1800磅非法的鵝腸和960磅非法的鴨腸。

11月19日，執法人員在甘迺迪機場貨運場發現了第三批非法貨物，雖然標籤上也寫著「冰凍海鮮」，但實際上卻裝著山楂果；山楂果也是一種違禁的農產品。

2023年5月25日，一批5595磅鴨血；5月29日，一批666磅鴨腸又通過某家航空公司，從洛杉磯運到甘迺迪機場。執法人員於當年6月沒收了這些非法進口貨物。