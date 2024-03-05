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參與「獵狐行動」3被告 撤罪重審動議遭駁回

記者胡聲橋／紐約報導
獵狐行動案被告朱勇。(路透)
獵狐行動案被告朱勇。(路透)

紐約東區聯邦法院4日宣布，法官陳家美(Pamela Chen)在本月1日駁回了參與中國「獵狐行動」首案三位被告朱勇、鄭聰穎(Zheng Congying，音譯)和麥克馬洪(Michael McMahon)在被判有罪後、提出的一份申請撤銷定罪並重新審理此案的動議。法院將於今年7月中旬宣布判決結果。

2023年6月16日，在經過了13天的審理後，紐約東區聯邦法院陪審團經過兩天多的商議，裁定66歲的華裔朱勇，犯有共謀充當和充當未註冊的外國代理人，共謀參與和實質參與跨州跟蹤四項罪名；27歲的華裔鄭聰穎，犯有共謀參與和實質參與跨州跟蹤罪兩項罪名，但取消了對他充當外國代理人的指控；55歲的前紐約警察、私家偵探麥克馬洪，犯有充當未經註冊的外國代理人罪，以及共謀參與和實質參與跨州跟蹤罪兩項罪名，但陪審團不認為他犯有共謀充當外國代理人的罪行。

獵狐行動案被告麥克馬洪。(路透)
獵狐行動案被告麥克馬洪。(路透)

檢方在這起案件的審理中，傳喚了25名證人並展示了大量的文件、圖片和錄像作為證據。這三名被告都被裁定參與了中國政府的「獵狐行動」，他們從2016年到2019年，通過騷擾、脅迫和其他手段，迫使在美國居住的前中國官員徐進和他的妻子回國。法院認為，麥克馬洪和朱勇在知情的情況下，參與中國「獵狐行動」，他們按照中國政府官員的指令，監視前中國官員徐進及其妻妹一家。此案另一被告鄭聰穎參與了對徐進一家的跨州跟蹤，並在徐進家前門留下了一張威脅字條。

獵狐行動案被告鄭聰穎。(路透)
獵狐行動案被告鄭聰穎。(路透)

2023年8月，三名被告提出了撤銷罪名和要求重新審理的動議。麥克馬洪的中心論點是沒有足夠的證據，可以證明他在知情的情況下為中國政府工作；鄭聰穎認為，沒有充分的證據表明他共謀參與跨國跟蹤；朱勇的主要觀點是沒有足夠證據，證明他知情和有目的地充當外國代理人。檢方於當年10月向法院提交了反對意見。主審法官陳家美在按法律標準對三人的動議進行衡量後，最終決定駁回三名被告的動議。

法官陳家美將為三名被告量刑，麥克馬洪、朱勇和鄭聰穎面對的最高刑期分別為20年、25年和十年。

獵狐行動 華裔

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