2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

劇烈的海平面上升可能將重創紐約的低窪住宅區，包括曼哈頓中下城沿岸地區。(記者范航瑜／攝影)

紐約州 環保廳(Department of Environmental Conservations)日前做出最新評估，預計2030年紐約市 周圍的海平面將至少上升6至9吋，某些地區甚至可能上升13吋。隨著海平面上升，紐約市沿海地區的低窪住宅恐將被海水淹沒。

州環保廳根據全球氣候變化模型研究，定期進行海平面上升預測，並在紐約州公報(State Register)上發布，最新一期發布的評估指，2030年紐約市周圍的海平面將至少上升6至9吋，最高13吋，哈德遜河下游(lower Hudson River)的海平面可能將在2050年上漲23吋，2080年或將上漲高達45吋。到2100年，下州(downstate)的海平面可能會上升25到65吋。伴隨著快速冰川融化，本世紀末海平面可能將上升114吋。

環保廳表示，海平面上升的速率和上升水平，都取決於全球的溫室氣體排放量。持續的高排放率將造成海洋的快速暖化，導致海平面上升速率加快。而劇烈的海平面上升，可能將重創紐約的低窪住宅區，包括布魯克林(布碌崙)南部的康尼島(Coney Island)、皇后區的法拉盛草原(Flushing Meadows)、洛克威海灘(Rockaway Beach)以及曼哈頓中下城的沿岸地區。

根據「社區風險與韌性法案」(Community Risk and Resiliency Act)的要求，環保廳需定期發布海平面預測。環保廳在聲明中表示：「海平面上升是紐約受氣候變化影響最直接和最明顯的證據。環保廳依法制定基於科學的海平面上升預測報告，以指導高風險地區更好應對這一趨勢。」

面對氣候變化，州府和市府都心有餘而力不足。州長霍楚 (Kathy Hochul)今年打響了針對冰箱和空調中使用的氫氟碳化物(HFCs)的戰役，要求紐約州企業從明年開始逐步淘汰氫氟碳化物。這一舉措立刻招致來了多方反對聲。批評者表示這是在逼迫企業主購買數萬元的新設備，將導致食品等消費品價格上漲。去年，霍楚還因禁止在新住宅建設中使用煤氣爐(燃氣灶)須改用電磁爐，而引發反對。