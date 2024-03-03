前華策會總監陳受權離世 社區悲痛讚寥寥可數的領導者

前華策會總監陳受權離世，社區悲痛。(本報檔案照)

作為全國最大的亞裔 社會服務機構之一，華人 策畫協會(CPC)多年來以服務亞裔社區和移民 為使命，幫助大量兒童、青年、成人和長者；前華策會行政總監陳受權於近日離世，令華人社區惋惜，表示他是「寥寥可數」的領導者。

根據多位社區人士，陳受權於上月25日因身體不適突發疾病離世，他生前曾在華策會任職30餘載；根據華策會紀錄，陳受權於1980年加入華策會，並在1992年被任命為行政總監。

在陳受權於2015年卸任時，華策會表示，在其長達22年的領導下，會方已發展成為東岸地區規模最大的亞裔服務機構，並幫助推出青年就業項目、完善職業培訓部門和建立人瑞中心等項目。

前華策會董事長劉林劍虹表示，陳受權是一名訓練有素的社會工作者，對社區需求的了解及認識得到了廣泛的認可，是「寥寥可數」的領導者。

據了解，陳受權出生於上海，在僅有幾個月大時隨父母前往香港，並在當地求學至高中時期。隨後，他於1967年移民來美就讀12年級，隨後曾在威斯康辛大學、芝加哥大學和紐約大學就讀，擁有雙碩士學位。

他生前曾說，自己的家庭背景「較有優勢」，因工程師父親能提供中產生活，並曾被家人要求成為醫師或工程師。然而，陳受權發現自己對社會科學有濃厚興趣，但為兼顧家人期望而選擇同時學習社會學及經濟管理學，恰巧為當時到華埠並服務社區打下基礎。

卸任後，陳受權仍為松柏大廈董事之一。曾擔任大廈營運總監的王鏑表示，對陳受權的離去感到難過，並將他視為華人社區漫長歷史中少有「真心尊重」的人士之一。他說，作為一個富足家庭的後裔，陳受權依然願意從基層做起服務社會，並在成為總監後不被名、利、錢、權吸引，始終用真心了解和服務社會。

王鏑還說，陳受權在位時與居民關係十密切，從而非常清楚社區需要何種服務，可謂「一生一世、矢志不渝」的關心社區之人。目前，陳受權的後事安排仍在由親友商議中。