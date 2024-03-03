法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

皇后區法拉盛 街邊停車難尋，不少華人 寧願停在收費停車場，但有華女 繳停車費時，機器顯示「交易失敗」，在協助下支付現金，又因機器未提供收據，無法掃條碼離場，一番折騰下，到了加收夜間停車費的規定時間，最後停車不滿三小時，華女共繳了逾百元。

陳女士在法拉盛停車不滿三小時，共付了104元的停車費。(陳女士提供)

根據華人陳女士，她日前於晚8時左右與男友到法拉盛新世界商場逛街，將車子停在商場的停車場，由於出來的時間比較晚，陳女士沒有注意到停車場規定在晚11時後，還須繳現金80元的「夜間停車費」才可離場。

她表示，與男友到停車場取車時，時間還沒有到11時，他們先在出口處繳費機插入票據準備支付24元的停車費，但機器卻無法識別銀行卡，無法繳款，陳女士與男友於是走到停車場別處的繳費機換卡嘗試支付，卻一直顯示「交易失敗」。

無奈之下，陳女士去到商場二樓找安保人員求助，安保解釋，機器收現金才能出去，由於當時時間已經超過晚11時，還需要繳納現金80元的夜間停車費，工作人員才會跟隨他們去開門。

在新世界停車場停車，晚上11時後需額外繳納現金80元的夜間停車費。(陳女士提供)

陳女士先支付了80元的夜間停車費，並在工作人員的指導下，將24元現金放入停車繳費機，然而卻再次失敗，機器不但沒有顯示支付金額，也沒有及時打印收據。

對此工作人員說：「沒有付款收據，就沒法跟老闆交代已經繳費，所以不能開門放行」；陳女士提出報警，希望透過警方協助，打開繳費機，並證明她已付款。最終，在一番爭論後，工作人員才同意讓他們從一個無停車桿的側門離開。

對於這次經歷，停車不滿三小時卻總共支付了104元停車費的陳女士，表示新世界停車場的繳費機需要維修處理，同時她付的兩筆停車費皆未取得收據，無法保障自身利益的同時，還耽誤了不少時間。

新世界停車場的負責人Phil則表示，停車場的繳費機沒有問題，通常會出現該情況，是由於使用者操作不當導致。對於陳女士在工作人員的指導下仍繳費失敗，Phil說，「工作人員也可能未能正確操作繳費機」；他強調，所有的機器都有詳細的繳費記錄，將會聯繫陳女士，提供當天收據。