紐約州去年逾11萬起詐騙 身分盜竊占1/5

不法分子經常透過盜取郵件，盜竊受害者身分。(記者顏嘉瑩／攝影)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)最新發布的報告，紐約州 去年共收到超過11萬起詐騙與投訴，財務損失超過4億元，其中有五分之一的詐騙源於身分盜竊(Identity Theft)，是最常見的詐騙類型。

FTC根據收集到的欺詐案件數量，分析全美各州的情況以及2023年損失的金額，並最終總結出各州幾種最常見的詐騙類型；從人口規模和資金虧損看來，紐約被列為全美第21個詐騙案最多的州，去年共有11萬1817份詐騙案舉報，財務損失約4億89萬7419元，相當於每10萬居民中損失了200萬元。

紐約州十個最常見的詐騙類型包括，身分盜竊(20%)、與徵信所、資訊提供者有關的虛假信息報告(17%)、冒充詐騙(14%)、網路購物和負面評價(7%)、銀行和貸款 人(5%)、信用卡和遺失保護(3%)、網路服務(3%)、汽車相關詐騙(3%)、獎品、抽獎和彩票類(2%)、以及醫療保險 (2%)。

占據五分之一，身分盜竊最常見的詐騙類型，指的是有人未經許可權限，取得受害者的個人或財務信息，導致信用損害、金錢損失，且花費額外的時間去處理問題；民眾平時要注意帳單和消費紀錄，若出現可疑的交易，應第一時間報警並向銀行反應。

此外，偷取信件也是不法分子獲得民眾身分的方式之一，若居民發現郵箱的信件遺失、一段時間都未收到信件，就應有所戒備；除非是購物公司或相關機構的官方網站，否則不要在通話或簡訊中分享銀行帳戶、社安號、出生日期等信息。

針對該報告，FTC一名發言人表示，隨著詐騙者愈來愈會採用創意的策略去掌握人們的財務狀況，任何年齡段的人都有可能成為欺詐的受害者；防止上當的最佳方式就是鑑定與你交談的人的身分，是否真的是他們聲稱的人，並在披露個人信息以前，先利用各種渠道去驗證他們的身分。

若民眾或認識的人淪為欺詐案的受害者，請立即瀏覽ReportFraud.ftc.gov向FTC舉報。