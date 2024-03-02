紐約客談／身分盜竊多 華人騙華人屢見不鮮

據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)近期發布的報告，指出紐約去年最常見的詐騙類型為身分盜竊，這對於在紐約市 華社中已趨近司空見慣的程度；最可悲的是，很多詐騙團夥本身也是華人 同胞，因更了解「自己人」的文化傳統和習性，專向他們下手。

數據顯示，紐約州身分盜竊占據全部詐騙案的20%，是最常見的類型，這樣的總結在紐約市一點都不出奇；以布碌崙 (布魯克林)班森賀華社為例，從過去盛行的手機詐騙、冒充執法人員、到現在的身分盜竊，長年來都是紅燈區，且以華人上當的統計最高。

FTC發言人表示，隨著詐騙分子愈來愈厲害採用具有創意的策略去騙人，很多此前未上過當的人，也難免不會掉落到新型詐騙陷阱，任何年齡層的人都有可能受騙；舉例幾年前很火的詐騙手法，不法分子利用華人的移民背景、注重家庭觀念等品質，冒充成中國領事館或執法人員索錢的手法，在愈來愈多人曝光後逐漸消散，取而代之的則是以提供感情慰藉的殺豬盤形式。

身分盜竊方面，常以信件偷竊為主要手段，且都是華人團夥在為非作歹，佯裝成華社的居民四處偷信，防不勝防；至今除要求警方加強巡邏外，居民只能較為被動地檢查銀行帳單、鞏固郵箱的安全性來防範。

存在於華社的另個迷思就是「報警了也沒用」，雖網路詐騙確實難以追討回數額，但若未能讓執法當局掌握真實的數據，便無法產出類似這項報告的統計，提醒民眾不法分子的犯罪手段、防範的方法等；作為社會群體的一員，應以「大我」出發，為集體利益著想，事大事小都應報警。